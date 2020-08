El presidente estadonidense ha acusado a la mujer de Barack Obama de estar "pasada de rosca" y le ha instado a "recostarse y observar" los éxitos de su Administración.

Pero sobre todo, le ha dicho a la exprimera dama una verdad especialmente dolorosa: "Que alguien le explique por favor que Trump no estaría aquí, en la preciosa Casa Blanca, si no fuera por el trabajo hecho por Barack Obama", ha aseverado Trump en su cuenta de Twitter.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement.....