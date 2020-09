Trump y Biden celebran un primer debate lleno de ataques e interrupciones

Es la primera ocasión en la que Donald Trump y Joe Biden se ven las caras desde que comenzó la campaña, lo que levantó la expectación sobre el debate, en especial ante los pocos actos electorales presenciales debido a la pandemia.

El encuentro, celebrado en Cleveland (Ohio) y moderado por el periodista Chris Wallace, estuvo marcado por los ataques entre ambos, las constantes interrupciones y algunos comentarios directos de los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

El presidente Trump acusó de "socialista" a su rival quien le respondió calificándole de "mentiroso" que se comporta de manera "poco presidencial". El republicano lanzó esa acusación al inicio del debate, tras afirmar que su contrincante planeaba eliminar los seguros privados de salud en Estados Unidos porque "su partido quiere irse por la vía socialista". "El problema que usted tiene es que quiere extinguir" los seguros privados, afirmó el mandatario estadounidense al comenzar el debate en Cleveland (Ohio), y tachó de "socialista" a Biden y a su partido.

Biden respondió tajante: "Yo soy el Partido Demócrata, los principios del partido son los que yo aprobé". "El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso", subrayó Biden. "¿Puede callarse, hombre? Esto es tan poco presidencial", espetó el exvicepresidente demócrata en otro momento a Trump, para después decirle: "Sigue cotorreando".

La covid-19, presente en el debate

En relación con la vacuna contra la covid-19, Trump se mostró esperanzado de poder anunciar "en cuestión de semanas" los primeros tratamientos, algo que Biden cuestionó, expresando que hasta el propio presidente sabe que los plazos más optimistas están fijados para mediados del año próximo.

El uso de la mascarilla también salió a relucir, con un Trump ironizando acerca de la utilización de esta protección "a todas horas" por parte de Biden: "Yo la utilizo cuando considero que es necesario, no como él, que cada vez que le ves lleva máscara, puede estar a 600 metros y tener la mascarilla más grande que he visto".

En ese sentido, el presidente volvió a defender la celebración de grandes mítines políticos, pese a las restricciones de algunos estados por la pandemia, ya que, ha dicho, no sólo "la gente quiere escuchar" lo que tiene que decir, sino porque la enfermedad no incide de igual manera en celebraciones al aire libre. "Si pudieras atraer a una gran multitud, habrías hecho lo mismo. Pero no puedes", le dijo Trump a Biden.

Trump menciona al hijo de Biden

Trump también acusó al hijo de Biden de corrupción, ante lo que su rival perdió los papeles y le llamó "payaso", aunque se disculpó de inmediato. "¿Por qué el alcalde de Moscú, su mujer, le dio a su hijo 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?", preguntó Trump, quien agregó: "No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente desvelada".

El exvicepresidente señaló: "Esto no es sobre mi familia o su familia, esto es sobre su familia, el pueblo estadounidense". Y dirigiéndose a cámara zanjó que Trump "no quiere hablar de lo que necesitan" los estadounidenses.

Trump volvió a agitar las sospechas de corrupción sobre Hunter Biden en otro momento del debate, cuando dijo que "fue expulsado del Ejército, fue expulsado sin honor", ante lo que Biden protestó "no es cierto". Trump continuó señalando que Hunter Biden "hizo una fortuna en Ucrania, en China". Biden subrayó, por su parte, que su hijo "tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado". "Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él", afirmó.

Trump pide vigilar que no haya "fraude"

"Me gustaría que mis seguidores fueran a las urnas y vigilaran con mucho cuidado, porque eso es lo que tiene que pasar, les insto a que lo hagan", dijo Trump, en respuesta a una pregunta del moderador, sobre si pediría a sus partidarios que permanezcan tranquilos si no se conocen los resultados de la votación la noche electoral.

En otro momento del debate, el presidente auguró que esto iba "a ser un fraude como nunca habían visto, algo horrible para nuestro país. Esto no va a acabar bien". Además, afirmó que cuenta con el Tribunal Supremo si hay problemas en el recuento de los sufragios.