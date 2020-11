Trump acusa a los demócratas de "intentar robar las elecciones" y Biden pide "fe"

Sonriente y agitando el puño, el candidato demócrata a la presidencia de EEUU, Joe Biden, compareció en Wilmington (Delaware) para, desde el optimismo, pedir "paciencia" y esperar a que "todo el voto sea contado".

Biden señaló que esperaba ganar en Arizona, Minnesota y Georgia y aseguraba que vencería en Pensilvania. En su breve intervención, el demócrata instaba a los suyos a "mantener la fe" y los animaba: "Vamos a ganar. Gracias por esa paciencia".

Minutos, por no decir segundos, después, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusaba en Twitter a los demócratas de estar "intentando robar las elecciones" y aseguraba: "No les dejaremos hacerlo". El candidato republicano reclamaba que los votos "no pueden emitirse una vez se cierran las urnas". La red social ha marcado este comentario como "engañoso" y ha sido censurado –para poder leerlo, hay que hacer clic en "Ver", y no se puede compartir–.

Acto seguido, Trump colgaba otro tuit anunciando que haría una declaración anunciando "una gran victoria".

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

