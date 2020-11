En su primer discurso después de que los principales medios del país anunciaran su victoria, Joe Biden dijo que "tenemos la oportunidad de vencer la desesperanza y construir una nación de prosperidad y con propósito".

Desde Wilmington (Delaware), acompañado de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, el líder demócrata prometió que buscará ser un mandatario que "una" al país, en vez de "dividirlo" y por ello se dirigió a los votantes de Donald Trump, que ha recibido el apoyo de más de 70 millones de estadounidenses en estas elecciones. "A quienes votaron por el presidente Trump, entiendo su decepción esta noche. Yo mismo he perdido un par de elecciones. Pero ahora, démonos una oportunidad. Es hora de dejar de lado la dura retórica. Bajar la temperatura. Para volver a vernos. Escucharnos de nuevo", dijo Biden.

Para ello pidió a los estadounidenses que no solo tengan fe en el país, sino que también la propaguen, al acordarse de los consejos que le daban sus difuntos abuelos. "Me acuerdo cuando era un niño cómo mi abuelo me decía al salir de nuestra casa en Scranton 'Joey, mantén la fe', y nuestra abuela cuando todavía vivía me decía 'no Joey, propágala'. ¡Propaga la fe!", afirmó.

Biden aprovechó su discurso, que duró unos quince minutos, para agradecer especialmente a la comunidad afroamericana que votó en masa por él durante las primarias demócratas y también ahora en los comicios a la Casa Blanca. "En esos momentos en los que esta campaña estaba en su punto más bajo, la comunidad afroamericana salió a defenderme. ¡Siempre me han apoyado y yo también lo haré!", dijo el presidente electo.

Además, Biden se puso como primer objetivo de su futuro Gobierno controlar el enorme brote de coronavirus que sufre Estados Unidos, donde ya ha habido 9,8 millones de contagios y 237.000 muertes. "Nuestro trabajo comienza poniendo la covid bajo control", afirmó Biden, al anunciar que este mismo lunes formará un grupo de trabajo contra la pandemia con expertos y científicos dentro de su equipo de transición que elaborarán la estrategia que pondrá en marcha a partir del 20 de enero, el mismo día de su toma de posesión. "No escatimaré esfuerzos, ni compromisos, en revertir esta pandemia", prometió Biden.