El Partido Republicano recuerda al Congreso que Biden no puede declararse presidente electo unilateralmente

A través de una carta oficial dirigida a la Casa de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, el Partido Republicano ha recordado a la institución que "hay suficientes contiendas estatales en curso, de modo que todavía no hay un presidente o un vicepresidente electo aparente".

El texto, firmado por Jody Hice, miembro de la cámara por el estado de Georgia, basa su argumentario en el Acta de Transición Presidencial de 1963 y alude a las pruebas generalizadas de fraude:

Los redactores del Acta anticiparon tres situaciones electorales en las que no habría un presidente electo: (1) un empate, (2) una victoria plural, o (3) la presencia de un extenso fraude o intimidación de votantes. El tercero es aplicable a 2020 desde que la campaña de Trump ha planteado preguntas y presentados desafíos legales en varios estados.

Los redactores concluyeron que "si existe alguna duda en la mente del Administrador", el Administrador no tiene que liberar la asistencia para la transición. Dado que los estados aún no han certificado a un ganador electoral y algunos estados todavía están tabulando los votos legales, sigue habiendo dudas sobre el ganador; y el precedente establecido por la Administración Clinton en las controvertidas elecciones de 2000 es que, para determinar un aparente presidente electo, se necesitaría una concesión, que aún no ha ocurrido en 2020, o no más desafíos legales continuos legítimos, que aún no ocurrió en 2020.