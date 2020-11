Sidney Powell se distancia de Trump estratégicamente y anuncia "una gran demanda épica"

Rudy Giuliani y Jenna Ellis, abogados del equipo legal de Donald Trump, han anunciado que la letrada Sidney Powell "no forma parte de la representación jurídica del presidente". Lo hicieron este pasado fin de semana mediante un comunicado de prensa y causando posteriormente un enorme revuelo mediático. Los titulares daban por hecho que Trump se desligaba por completo de las afirmaciones vertidas y de las investigaciones de la letrada sobre el supuesto fraude electoral en EEUU. Pero nada más lejos de la realidad. Es todo lo contrario, tal y como han aclarado los mismos abogados.

Los juristas de la campaña del presidente republicano transmitieron que "Sidney Powell ejerce la abogacía por su cuenta. No es miembro del equipo legal de Trump. Tampoco es abogada del presidente a título personal", firmaban Giuliani y Ellis.

El comunicado ha servido de munición perfecta para los medios pro-Biden que han publicado que el presidente despedía a Sidney Powell debido el fracaso en sus investigaciones. "No tienen nada. Es de risa", se comentó en la CNN y se replicó en multitud de medios. Pero estas críticas no tendrían nada que ver con los hechos acaecidos, a juzgar por las declaraciones que han realizado los letrados y que no han difundido en la prensa.

Estrategia

La decisión de aclarar la línea que sigue la prestigiosa abogada respondería a una jugada estratégica. El mismo Lin Wood, letrado de Donald Trump, ha defendido que Sidney Powell "está trabajando en diferentes batallas legales sobre el fraude electoral masivo" y que el cliente no es otro que "el pueblo estadounidense".

Y es que tal es la envergadura del caso que tiene entre manos, según ha indicado Powell, que Giuliani y Ellis han tenido que explicar que ella no está representando al Partido Republicano. Como ha dicho Wood, la jurista está defendiendo los intereses de todos los americanos y del resto del mundo, puesto que "las investigaciones salpican a la CIA e incluso a políticos republicanos y demócratas", ha desvelado la misma Powell en una entrevista a Newsmax TV. Es por ello, que la asesora legal ha tenido que desvincularse por completo de la campaña del presidente para poder seguir adelante con la investigación.

Sobre estas revelaciones, Lin Wood dio todo su apoyo a Powell. "El pueblo votó abrumadoramente para reelegir a Trump. Todos los intereses están alineados", sentenció el famoso abogado.

Caiga quien caiga

La jurista, por lo tanto, continuará adelante caiga quien caiga en el camino y como ella misma ha definido, la demanda "tendrá proporciones bíblicas". Así lo ha indicado en We The People: "Estoy de acuerdo con la declaración de la campaña de que no formo parte del equipo legal de la campaña. Nunca firmé un acuerdo de anticipo ni envié al presidente ni a la campaña una factura por mis gastos o tarifas. Mi intención siempre ha sido exponer todo el fraude que pude encontrar y dejar que las fichas caigan donde puedan, ya sea contra republicanos o demócratas".

Powell está dispuesta a sacar al "kraken" y entre sus objetivos está desmantelar Dominion Voting System y a su software y empresa subsidiaria Smarmatic. "La evidencia que estoy recopilando es abrumadora. Esta herramienta de software se utilizó para transferir millones de votos del presidente Trump y otros candidatos republicanos a Biden y otros candidatos demócratas. Estamos procediendo a preparar nuestra denuncia y planeamos presentarla esta semana. Será una demanda épica".

Protección de testigos

La letrada no se cortó ni un pelo en acusar, como ya hiciera Lin Wood, a los Clinton y al actual Partido Demócrata de estar implicados en fraudes electorales pasados y presentes. En Newsmax TV aseguró que "tienen toneladas de evidencia. Puedo decir que las victorias electorales pasadas, incluida la de las primarias de Hillary Clinton sobre el senador Bernie Sanders, fueron decididas por Dominion Voting Systems".

Y hay más. Powell ha hablado de implicaciones de corrupción de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad. Además, según ha manifestado la letrada, ella y su equipo "tienen pruebas de sobornos a funcionarios públicos y cheques que se les pagó para cometer fraude". La defensora legal confirma que "Joe Biden recibió 10 millones de votos ilegales". Y añadió que pedirá que algunos de sus testigos reciban protección especial por "el peligro que corren".

Por último, la letrada ha dejado claro que sigue con el mismo fin que marcó Trump y espera que esta semana la demanda esté lista. "No permitiremos que esta gran República sea robada por comunistas de fuera y dentro, o que nuestros votos sean alterados o manipulados por países extranjeros en Hong Kong, Irán, Venezuela o Serbia y que no tienen respeto por la vida humana ni por las personas, que son el motor de este país excepcional", concluyó.