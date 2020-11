Trump insiste en el fraude electoral en su videoconferencia de Acción de Gracias con miembros del Ejército

Donald Trump se resiste a reconocer su derrota electoral del pasado 3 de noviembre e insiste en que se produjo un fraude en el recuento de votos en varios estados. Así lo ha vuelto a manifestar en la videoconferencia que habitualmente mantienen los presidentes norteamericanos con miembros del Ejército en misiones fuera del país con motivo del día de Acción de gracias.

El inquilino de la Casa Blanca conectó con varios mandos de las Fuerzas Armadas, a los que felicitó esta festividad, un diálogo en el que Trump, volvió a insistir en la tesis de que no han sido unas elecciones limpias. "Nadie cree en esos números. Esos números son números incorrectos. Verá cosas que sucederán durante la próxima semana o dos que serán impactantes para la gente: si observa las cifras en Michigan, si observa las votaciones fraudulentas y los votos fraudulentos. (...) Veremos qué pasa".

Fraude también en Georgia y Pensilvania

Además de Michigan, Trump también hizo referencia al posible fraude en los estados de Georgia y Pensilvania, de cuya anulación de certificación de votos junto a Nevada ha informado este diario. "Estamos viendo cosas que están tan mal en Georgia... No quieren mostrarnos firmas. Por qué no quieren mostrar esas firmas es asombroso. Están haciendo recuentos. E incluso en el recuento, encontraron miles de votos que no estaban. Pero ahora queremos mirar las firmas. Y encontrarán decenas de miles de votos falsos, votos falsificados por fraude".

La misma opinión expresó sobre el otro estado que en principio ganó claramente Trump y que finalmente se adjudicó Biden: Pensilvania. "Creo que en Pensilvania se emitieron seiscientos y tantos mil, 687.000 votos fraudulentos."

No quieren el "America first" por China

El todavía mandatario norteamericano cree que los motivos del fraude son claros: que el "America first" perjudica a China. "No quieren America First. ¿Sabes por qué? Porque China no lo quiere. China expresó su deseo: "Por favor, deshazte de America first. Y la Administración Biden dijo: "Oh, está bien. Nos desharemos de America First".

"Entonces no sé qué va a pasar. Sé una cosa: Joe Biden no obtuvo 80 millones de votos. Yo obtuve 74 millones, pero se tiraron muchas papeletas, así que obtuve mucho más que eso. Pero tengo 74 millones. Setenta y cuatro millones son once millones más de lo que obtuve la última vez. Y son - son millones más - millones más de lo que obtuvo Hillary Clinton".

Vuelve a culpar a la empresa Dominion

El magnate volvió a acusar a la empresa encargada del recuento de no haber contribuido al fraude y ser una de las grandes responsables de que no hayan sido unas elecciones limpias: "si miras a las 10 de la noche, ves lo que pasó. Entonces tenías estos volcados masivos. Nadie ha visto nunca algo así. Tienes a Dominion, que es muy, muy sospechoso para empezar. Nadie conoce la propiedad. La gente dice que los votos se cuentan en países extranjeros. Entonces, ya sabes, Dominion también tiene su sede parcialmente en Canadá, pero también tiene su sede en otros países. Y nadie sabe dónde están los votos."

Insiste también su twitter

Un fraude en el que también está insistiendo en redes sociales. En su último tuit Trump es claro: "Los 1.126.940 votos se crearon de la nada. Gané Pensilvania por mucho, quizás más de lo que nadie jamás sabrá. Los votos de Pensilvania fueron ARREGLADOS. Todos los demás estados de transición también. ¡El mundo está mirando!"