El teniente general retirado Mclnerney desvela qué es el Kraken: "Trump sabía lo que iba a pasar y tenía un plan"

El teniente general retirado Thomas McInerney y experto en guerra cibernética en EEUU ha realizado unas declaraciones que han supuesto una verdadera bomba informativa. Las revelaciones del militar se han realizado en el programa del presentador Brannon Howse de World View Weekend, al que también fue invitado el general Michael Flynn.

El general McInerney ha explicado que conocen al detalle cómo se ha gestado el fraude electoral: "Trump ya sabía lo que iba a pasar y tenía un plan", respondió. Pero antes de entrar en el meollo del asunto, el militar quiso dejar clara su experiencia como analista en el Ejército de EEUU durante 16 años. Además, recordó que es especialista en tecnología y armas cibernéticas y añadió que fue el número tres del personal aéreo de la Fuerza Aérea americana y que, actualmente, "su trabajo está íntimamente ligado con la tecnología militar y de inteligencia".

El Kraken

Durante la entrevista, el teniente general desveló qué es el Kraken, al que se refería la abogada Sidney Powell. Recordemos que la expresión de la letrada "vamos a liberar al Kraken" se popularizó y dio lugar a todo tipo de teorías y versiones. Ahora, Thomas McInerney parece despejar todas las incógnitas sobre el asunto: "El Kraken es el Batallón de Inteligencia Militar número 305 del Ejército de los EEUU. Es el apodo que recibe. Sidney y la tripulación del presidente, creo que a través del general Flynn, tuvieron la oportunidad de organizarse. El Batallón de Inteligencia Militar 305º trabaja con ellos", explicó refiriéndose a que Donald Trump y esta unidad especializada del ejército, junto con Sidney Powell y el resto de abogados, llevan tiempo cooperando y analizando las pruebas del fraude electoral.

"El Kraken es la fuente de información de Sidney Powell", especificó el general. Aunque el batallón de inteligencia 305º no sería el único que recibió la misión de desenmascarar el fraude electoral. El militar reconoce que también existen otras unidades y equipos de élite que están trabajando en ello, pero de las que prefiere "no hablar aún". Y destaca que, por ahora, "lo más importante es que la división militar de Inteligencia ha identificado a China, Irán y Rusia como involucrados en la manipulando del voto y el amaño electoral".

Sobre ello, Mclnerney enfatizó que la división militar 305º es un Batallón de élite sumamente inteligente, y dio a entender que las acusaciones de los abogados Wood y Powell, incluso las del presidente Trump, Giuliani y Ellis, están sustentadas bajo las pruebas que esté Batallón les ha brindado.

China, Rusia, Irán y los demócratas

Igualmente, el teniente general confirmó que las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU incautaron los servidores de Dominion Voting System en Frankfurt, Alemania. Rudy Giuliani ya había hablado sobre la compañía barcelonesa Scytl y su presunta "implicación en el masivo fraude electoral en las elecciones 2020 de Estados Unidos". Ahora, el general asegura que "el comando de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se hizo con una granja de servidores en Frankfurt, Alemania, porque estaban enviando datos desde seis estados americanos, a través de internet, a Barcelona y luego a Frankfurt".

McInerney detalla que los servidores fueron decomisados en una sede de la CIA y, lo más grave es que, según sus informaciones, algunos soldados perdieron la vida en esa misión especial. "Mi informe inicial es que algunos soldados estadounidenses murieron en esa operación. Ahora bien, esa fue una operación de la CIA, así que eso es lo más preocupante".

"Alta traición"

Por esta razón, el general alerta de que existen funcionarios del más alto nivel político y de seguridad que están detrás del fraude. "Se sabe que han cometido traición y van a ir a la cárcel. No hemos visto una traición de esta magnitud en nuestra historia. Esto ha sido un golpe de Estado. Las máquinas decomisadas en Alemania mostrarán las pruebas del fraude, pero será ante la Corte Suprema", indicó.

Entre sus impactantes declaraciones, el general manifestó que HAMMER y otras armas cibernéticas, que EEUU había utilizado contra otros países, ahora "se están desplegando contra ellos", alegando que el enemigo está dentro. "Sabemos y tenemos las pruebas de que China, Rusia, Irán, Venezuela y los demócratas están detrás de todo. Obama, los Clinton, Nancy Pelosi y Joe Biden están metidos también en el fraude ", sentenció McInerney.

Armas cibernéticas

Asimismo, el militar desconfía del FBI, la CIA y de la Fiscalía del Departamento de Justicia (DOJ), ya que, como comunicara Powell, "no están haciendo nada". Por este motivo, "Trump tuvo que acudir al Kraken para que investigara todo el fraude electoral de gran escala", espetó McInerney.

Sobre ello, el general argumenta que hubo una coordinación en los cinco estados claves —Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada y Georgia— que dejaron de contar votos al mismo tiempo. "Usaron HAMMER y Scored, además de Dominion para colocar a Joe Biden en cabeza de la elección en cada estado. Se utilizó un algoritmo. Todo esto lo mostraremos en la Corte Suprema".

"No es una teoría conspirativa, es real"

Sobre las armas cibernéticas que ha descrito el general, cabe mencionar al reputado experto a nivel mundial en ciberseguridad y fraude cibernético, el Dr. Navid Keshavarz-Nia, quien hizo una declaración jurada para apoyar a Powell en su investigación. Según dicha declaración, "hubo fraude informático masivo en las elecciones de 2020, todo con la intención de asegurar una victoria para Joe Biden". Y nombra las armas cibernéticas que destaca el general McInerney.

El especialista, considerado como uno de los mejores del mundo por la revista American Thinker, concluye que "HAMMER y Scorecard existe. No es una teoría conspirativa, es real", señaló Keshavarz-Nia, refiriéndose a las descalificaciones que están sufriendo Lin Wood y Sidney Powell en los medios.

"Ambos se utilizan para manipular los resultados de las elecciones". HAMMER (Martillo) es una supercomputadora y Scorecard (tarjeta de puntuación), es un software utilizado para manipular los votos de las elecciones. Y agrega en su declaración que "Dominion, Scytl y Smartmatic son vulnerables al fraude y la manipulación de voto". El Dr. Navid Keshavarz-Nia puntualizó que Dominion ya había sido usado en otros países para cambiar resultados electorales". Para el especialista en ciberseguridad "hubo un ataque cibernético HAMMER y Scorecard que alteró los votos en los estados en disputa", tal y como comentó en su entrevista el general McInerney.

Cabe reseñar que el prestigioso abogado Lin Wood afirmó que Biden iba a dar con sus huesos en la cárcel. El establishment mediático lo atacó enseguida y definió su afirmación como "una teoría conspirativa". Sin embargo, Wood y Powell reconocían que habían visto las pruebas que involucraban a Biden y mencionaban al Kraken. Ahora, el general da gracias al trabajo que está haciendo esta división militar de inteligencia y está completamente convencido de que "el pueblo de Estados Unidos y el resto del mundo será testigo de las evidencias de manipulación y amaño electoral".

"Guerra cibernética"

El General indica que el sistema electrónico para defraudar fue utilizado en otras ocasiones por los demócratas. "El presidente Obama lo usó en 2012 para ganar. Los demócratas lo usaron durante las primarias para que Bernie Sanders perdiera y Biden ganara. Nunca hemos visto una traición de este calibre en nuestra historia. También Chris Krebs, quien era el jefe de la Agencia de Seguridad hasta que el presidente lo despidió hace un par de semanas, es culpable de traición", aseveró el militar.

Finalmente, McInerney concluyó: "Estamos ante una guerra cibernética. Están tratando de tomar el control de esta nación a través de la tecnología. Tenemos un calendario y tenemos que pasar por el sistema legal. Nos enfrentamos a un enorme desafío. No importa si llega el 14 de diciembre, el presidente no debe dejar el cargo hasta que todo esto salga. Trump ganó las elecciones, y va a ser presidente durante los próximos cuatro años. No se apoderarán de este país. Biden debe dimitir ya. Lo sabemos todo y llegaremos a la Corte Suprema".