Exfiscal de Kansas: "Zuckerberg pagó 500 millones a jueces electorales para cambiar en el resultado"

El Proyecto Amistad de la Sociedad Thomas More, una organización nacional de litigios constitucionales, reveló en un informe de 39 páginas, este pasado miércoles 16 de diciembre, que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, financió con 500 millones de dólares a jueces y funcionarios electorales, para cambiar el resultado de las votaciones a favor de Joe Biden, durante la noche electoral de EEUU.

Phill Kline, exfiscal de Kansas y director del Proyecto Amistad, hizo públicas las acusaciones contra el CEO de Facebook y desveló detalladamente cómo Zuckerberg "utilizó el dinero para modificar el resultado, justamente, en los cinco estados de disputa y, exactamente, en los condados donde se paralizó el conteo de votos, y en los que iba ganando Donald Trump, para proseguir al día siguiente, dándole la victoria al candidato demócrata.

En sus declaraciones, Kline ha sido contundente y no se ha andado con rodeos: "Hemos descubierto que Mark Zuckerberg pagó a los jueces electorales. Compró buzones. Todo esto es contrario a la ley estatal. Pagó a los funcionarios locales que tapiaban las ventanas de la sala de conteo. El dinero de Zuckerberg compró las máquinas Dominion y otras", alega el exfiscal.

Según la investigación, la inyección millonaria del creador de Facebook se produjo a principios de año y se destinaron al aparato electoral, bajo la justificación de prestar ayuda debido a los efectos de la pandemia de coronavirus. Pero, tal y como apunta el informe del Proyecto Amistad, esto tan solo fue una falsa justificación, puesto que todas las irregularidades electorales que han salido a la luz implican a los condados que recibieron el dinero privado de Zuckerberg. "Tenían un propósito específico. Inclinar la elección hacia Biden, si los resultados no les eran favorables", afirmó Phill Kline.

Sobre ello, el exfiscal aclaró que la suma del creador de la red social Facebook superó ampliamente la ayuda destinada por el gobierno federal (400 millones de dólares) para La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).

Para el grupo legal de la Sociedad Thomas More, sus hallazgos suponen "una evidencia irrefutable", que muestran claramente a "un gobierno en la sombra" que dirigió las elecciones americanas de 2020. "El gobierno es el único que tiene la responsabilidad principal de administrar las elecciones. No tenemos elecciones traídas por Coca Cola. Es el trabajo del gobierno administrar las elecciones", reiteró el exfiscal de Kansas.

Tal y como apunta la investigación, la intromisión del multimillonario de Silicon Valley en las elecciones de EEUU, para inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata, provocó "la alteración de los tiempos, la forma y los lugares en los que se produjo el conteo", expuso Kline refiriéndose a los cinco estados del campo de batalla que cerraron centros electorales a la misma hora.

Zuckeberg consiguió, gracias a la millonaria "donación", comprar la voluntad de los trabajadores electorales, prosigue Kline. "Logró dirigir las administraciones de las ciudades y condados, inmiscuyéndose en los planes electorales estatales respaldados por las legislaturas estatales con la autoridad otorgada por la Constitución de EEUU".

Modus operandi

El modus operandi habría sido utilizar a varias ONG afines y cooperantes del fraude, según el informe. Una de ellas es Center For Tech and Civic Life que habría recibido la mayor parte de los fondos. La asociación, compuesta por demócratas, recibió 15 millones de dólares, que fueron a parar a los condados de Cobb, Gwinnett y Fulton. Justamente, los tres condados vivieron irregularidades electorales y decenas de testigos firmaron declaraciones juradas, bajo pena de cárcel, y en las que argumentaban que vieron cajas de boletas falsas, desobediencia de trabajadores electorales, cierres y desalojos inexplicables en pleno conteo, como es el caso del estadio Farm Arena, en el condado de Fulton.

Los eslóganes de Center For Tech: "Modernizar la experiencia electoral"

Una supuesta rotura tubería de agua en el estadio hizo que observadores y funcionarios tuvieran que abandonar el recinto, sin embargo, la abogada Sidney Powell no encontró evidencias ni le fueron facilitadas pruebas de que esa avería se había producido. Igualmente, el vídeo captado por las cámaras de seguridad, en el que los trabajadores electorales permanecen en una sala contando votos, cuando el resto había abandonado el lugar, también pertenece al estadio Farm Arena, y fue presentado como prueba de fraude por los abogados de Trump.

Otras fundaciones, citadas en el documento, que habrían contribuido a distribuir el dinero de Zuckerberg, son Knight Foundation, Skoll Foundation, The Democracy Fund y New Venture Fund.

Democracy Fund, otra de las organizaciones presuntamente regadas con el dinero de Mark Zuckerberg

Finalmente, el exfiscal concluyó: "No fue una elección libre. Zuckerberg privatizó y socavó las elecciones de 2020 en EEUU, mediante una red de cooperadores". A este respecto, el dueño de Facebook no se ha pronunciado aún sobre la acusación de la Sociedad Thomas More que, a su vez, tiene otras líneas de investigación abiertas sobre el fraude, y ha interpuesto varias demandas y presentado testigos del Servicio Postal de EEUU, quienes denunciaron que sus vehículos, cargados con centenares de miles de boletas, desaparecieron en Pensilvania y Michigan.