Imaginar un escenario peor que el que el que ya se está viviendo es complicado, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha predicho que una pandemia peor que la del Covid-19 acecha a la población mundial. Es más, los expertos están seguros que será pronto y a pesar de las vacunas. Sin ir más lejos, este vaticinio se observa en Reino Unido. El país británico encabezó la aplicación del programa de vacunación y, aún así, sus hospitales están al borde del colapso debido a una nueva variante que se podría propagarse con más facilidad.

El mismo director de la OMS, Tedros Adhanom, un marxista amigo de China y acusado por Human Rights Watch (HRW) de ocultar las epidemias de cólera en Etiopía, su país natal, ha anunciado en una rueda de prensa reciente que, este próximo año, se presentarán nuevos desafíos para la salud pública como las "nuevas variantes del Covid-19".

Otro de los miembros de la OMS, el mismo director del programa de emergencias de la OMS, el doctor Mike Ryan, siguió el hilo del presagio de Adhanom y especificó que "esta pandemia ha sido muy grave y ha afectado a todos los rincones del planeta", sin embargo, lo que hemos experimentado en 2020 "no es necesariamente la pandemia más grave", ya que "otra pandemia aún peor estará por venir".

Por si no fuera suficiente el duro golpe a la economía, las restricciones a la libertad de los ciudadanos, la paralización mundial de las empresas, y, ante todo, el número de víctimas que se ha cobrado el virus que salió de Wuhan y ocultó el régimen comunista chino al mundo, ahora resulta que esto es apenas insignificante comparado con lo que nos espera, según baraja la OMS. Pero, al menos, los expertos han avisado que las siguientes mutaciones no contemplaría la letalidad del actual Covid-19, gracias a las vacunas. Aunque esto contrasta con las conclusiones de médicos británicos que ya han adelantado que la nueva cepa lleva más carga viral que el anterior coronavirus y la eficacia de la vacuna no está demostrada aún con esta variante del virus.

Según las pesquisas del profesor David Heymann, quien también es presidente del grupo asesor estratégico y técnico de la OMS sobre peligros infecciosos, "el virus mutará. El destino del SARS-CoV-2 es volverse endémico, incluso cuando el programa de vacunación ha comenzado en Reino Unido y EEUU", explicó en la rueda de prensa final de la OMS para 2020. Y añadió, "tendremos que aprender a vivir con la Covid-19".

En la misma línea se pronunció el doctor de la OMS, Mike Ryan: "El escenario probable es que el virus se convierta en otro virus que seguirá siendo una amenaza, pero una amenaza dentro del contexto de un programa de vacunación global eficaz", explicitó.

¿'Nueva normalidad' para siempre?

Si bien, es lógico preguntarse si esa "vacunación global eficaz" nos devolverá a la normalidad y no viviremos una eterna "nueva normalidad". Para la jefa del grupo científico de la OMS, Soumya Swaminathan, las vacunas no nos librarán del distanciamiento social o del uso de las mascarillas. "La vacunación no implica que estas medidas vayan a desaparecer"

Sobre este asunto, el jefe del programa de emergencias de la OMS añadió que todavía no hay nada asegurado con las vacunas. "Queda por ver cómo funcionan de bien las vacunas y su aceptación. La existencia de una vacuna, incluso con alta eficacia, no es garantía de eliminar o erradicar una enfermedad infecciosa. Ese es un listón muy alto para que podamos superarlo", puntualizó Mike Ryan.

Más inquietantes todavía fueron las declaraciones de la doctora Swaminathan: "No creo que tengamos la evidencia sobre ninguna de las vacunas para estar seguros de que evitará que las personas contraigan la infección y, por lo tanto, puedan transmitirla", señaló.

"Inmunidad de vacunación"

Los especialistas de la OMS hablaron de la "inmunidad colectiva", aunque se refirieron a ella en términos de "inmunidad de vacunación" y no como "inmunidad de rebaño", entendida hasta ahora por la propia OMS como la inmunidad que alcanzan una población por el contagio de un virus y la consiguiente generación de anticuerpos.

Finalmente, la comparecencia concluyó con que las limitaciones de la libertad de los ciudadanos "no cesarán hasta finales del 2021", y, en vista de las futuras apariciones de nuevas mutaciones, la "nueva normalidad" podría prolongarse en el tiempo.