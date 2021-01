Trump abandona la Casa Blanca y anuncia que volverá "de alguna manera"

"Ha sido un gran honor. El honor de toda una vida. La gente más grandiosa del mundo, el hogar más grandioso del mundo. Hemos tenido cuatro años increíbles. Hemos logrado mucho. Amamos al pueblo estadounidense y, nuevamente, ha sido algo muy especial ", dijo Donald Trump a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca.

"Solo quiero despedirme, pero espero que no sea una despedida a largo plazo. Nos volveremos a ver", comentaba el presidente saliente antes de abandonar Washington DC, cuatro horas antes de la investidura de Joe Biden como nuevo mandatario del país. Trump se ha despedido anticipando su posible retorno a la política: "Los amamos. Siempre lucharé por vosotros. Volveremos de alguna manera".

Algunos analistas ya apuntan a que el empresario planea formar su propio partido político, lo que podría provocar la división del Partido Republicano. Sus palabras, sobre su probable regreso, antes de embarcarse en el Air Force One, han sido recibidas por sus seguidores con una gran ovación.

La Casa Blanca había convocado a los medios a las 8.00 (hora local), momento en el que ha aterrizado junto al edificio presidencial el helicóptero en el que posteriormente se han subido Trump y su esposa, Melania Trump, para despedirse del que ha sido su hogar durante los últimos cuatro años.

En ningún momento ha mencionado a Joe Biden y ha vuelto a hablar sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020. Ante todo ha destacado su "asombroso trabajo" y los logros económicos de su Administración. Un legado marcado por lucha contra el comunismo chino, sus acuerdos de paz entre Israel, EAU y Bahréin, la bajada de impuestos a empresas y clase trabajadora, y el descenso histórico del desempleo: "Espero que no os suban los impuestos y si lo hacen, ¡ya os avisé!", ha advertido.

Trump ha añadido que les desea un "gran éxito" al gobierno de los demócratas, ya que "tienen los cimientos para hacer algo espectacular" durante los próximos cuatro años. También ha expresado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas por coronavirus y ha destacado que, bajo su gestión, se ha logrado el "milagro" de tener una vacuna contra la Covid-19 en un plazo de nueve meses.

"Recordadnos", ha pedido, al defender que, pese a los "obstáculos", lo ha dado todo en el terreno de juego. "Estaré observando. Estaré escuchando. Os quiero. Dios os bendiga y dios bendiga a Estados Unidos", pronunciaba en sus últimas palabras antes de partir a Florida junto a Melania en el avión presidencial Air Force One.

Desclasificación de documentos

Trump se marcha no sin antes haber ordenado en estos últimos días la desclasificación de los documentos que involucran a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, con negocios turbios realizados con miembros del Partido Comunista Chino. Además, en el informe desclasificado por el Senado se describe cómo su padre, Joe Biden, utilizó su mandato, como Vicepresidente de EEUU, para facilitar lazos con altos cargos y empresarios de Ucrania, Rusia y China.

Otro informe desclasificado también en estas horas previas por Trump desvela el montaje de los demócratas de una falsa trama con Rusia, llamada en clave "Huracán Crossfire", y creada para destituirlo del cargo en 2016.

Asimismo, Trump ha concedido indultos a 73 personas y ha conmutado las sentencias de otras 70 en su recta final de la presidencia. La lista completa de indultos y conmutaciones presidenciales publicada en el sitio web de la Casa Blanca incluye al ex estratega jefe de la Casa Blanca y ex presidente de Breitbart, Steve Bannon, de 67 años, así como a los raperos Lil Wayne y Kodak Black, el ex alcalde de Detroit Kwame Kilpatrick y el recaudador de fondos Elliott Broidy.

No asistirá a la ceremonia de Biden

Trump será el primer presidente en funciones desde Andrew Johnson en saltarse todas las ceremonias inaugurales de su sucesor. Cabe decir que la toma de posesión de Biden apenas contará con invitados. Lo que sí habrá será un fuerte dispositivo de seguridad jamás visto. Hasta 25.000 tropas de la Guardia Nacional se han desplegado en Washington DC en una ceremonia totalmente militarizada.