Trump, absuelto en el juicio político: la defensa deja en ridículo a los demócratas y desmonta su farsa

Donald Trump ha sido absuelto del cargo de "incitación a la insurrección", por la Cámara del Senado. El equipo legal ha desmontado en menos de tres horas la gran farsa orquestada por los demócratas para acusar al expresidente por segundo vez y condenarlo en el juicio político.

Los vídeos presentados por la defensa del republicano este pasado sábado han sido demoledores. Prácticamente, los abogados de Donald Trump han dejado en ridículo a los demócratas y han condenado duramente en la Cámara del Senado "el nivel de corrupción de los demócratas" que, además, "cuentan con la complicidad mediática para falsear los hechos y engañar a los estadounidenses".

Los demócratas se habían pasado más de dos días alegando que Trump debía de ser condenado por el asalto al Capitolio el 6 de enero. Uno de los principales argumentos de la acusación se basaba en que Trump había utilizado las expresiones "luchar" y "luchar como el infierno", durante su discurso dirigido a los manifestantes que protestaban por el fraude electoral en Washington DC.

Rápidamente, y en menos de veinte minutos, los letrados Michael Van Der Ven y David Shoen han asestado un duro golpe al exponer varios vídeos en los que aparecían los demócratas en infinidad de ocasiones pidiendo a sus seguidores "luchar" y "luchar como el infierno". En las secuencias se ha podido ver a la vicepresidenta Kamala Harris pronunciando la misma metáfora política en repetidos mítines, llegando a contabilizarse dicha expresión hasta 70 veces.

Igualmente, todos aquellos demócratas que habían participado en la acusación del juicio político a Trump se han podido ver en las escenas emitidas por los juristas en el primer impeachment a un expresidente. Todos y cada uno de ellos llamaban a sus votantes en diferentes discursos y programas de televisión a "luchar" y "luchar como el infierno".

La exposición pública y retransmitida en directo ha dejado en la más absoluta humillación a los demócratas y se podía notar la incomodidad de algunos de ellos durante el visionado de las pruebas. Una de ellas era la senadora Elizabeth Warren, quien también en el mismo contexto que Trump se dirigía a los manifestantes exigiéndoles "luchar" y "luchar como el infierno".

Pero aquí no acabó la cosa. Seguidamente, los abogados daban paso a otro vídeo en el que los pesos pesados del Partido Demócrata usaban términos violentos y llamaban al levantamiento popular contra Trump. Algunos, incluso, blanqueaban el terrorismo callejero perpetrado por Antifa y Black Lives Matter (BLM), y que devastó e incendió numerosas ciudades en EEUU, sembrando el caos y el pánico.

Y mientras que el expresidente republicano aparecía comentando que su partido representaba "la ley y el orden", durante las violentas manifestaciones de los izquierdistas, Joe Biden transmitía que "la gran mayoría eran protestas pacíficas". En otro vídeo, Nancy Pelosy se preguntaba públicamente "por qué no había más levantamientos en en todo el país", para después añadir que "probablemente los habrá". Otra demócrata claramente se quejaba de que "se necesitaban más disturbios", en relación a las revueltas de BLM y Antifa.

Otra de las protagonistas del vídeo era Maxine Waters, congresista demócrata por California. La política no se cortó en pedir en un mitin empujar a la policía y hacerles ver que "no son bienvenidos", mientras Trump hablaba de "no desfinanciar jamás a la policía y apoyar a las fuerzas del orden siempre".

Nuevamente, Joe Biden salía en la emisión avisando de que si Trump hubiera estado en su escuela de secundaria, "lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza". En este sentido, el senador demócrata Jon Tester también advirtió en un programa de televisión de que había que "golpear en la cara" al expresidente de EEUU. Otro de los congresistas comentaba en la cadena NBC que tenía deseos de "meterle un puñetazo en la cara" a Trump.

Por último, el remate final que destruyó el argumentario de los demócratas, lo dio el abogado defensor Van Der Veen. El letrado criticó duramente a los demócratas por haber falseado pruebas incluidas en el juicio político con el fin de inculpar al expresidente. De este modo, el jurista enseñó varios tuits y vídeos que habían sido editados y manipulados para convertir las evidencias exculpatorias en pruebas incriminatorias contra Trump. "Esto es muy grave", manifestó el letrado muy enfadado. "En Filadelfia, de donde vengo, si te pillan manipulando las pruebas, tu caso finaliza. Y eso es lo que ha pasado. Los hemos pillado y este caso se debería terminar ya", señaló Van Der Veen.

A continuación, se proyectó una de las piezas claves del juicio político. En las imágenes se vio cómo los demócratas habían eliminado a conciencia las palabras "patriota y pacíficamente", del discurso de Trump el 6 de enero. En la secuencia real se comprobó que el expresidente nunca había alentado a la violencia ni a la destrucción del Capitolio.

"Este juicio político no es más que la venganza contra un hombre basada en el odio y nada más. Es intolerable. Han distorsionado pruebas y han mentido", concluyeron los abogados de Trump.

Finalmente 47 senadores demócratas y 7 republicanos votaron a favor de condenar a Trump. Por el contrario, 43 senadores republicanos votaron por su absolución. Para la condena se requiere una mayoría de 67 votos, por lo que el expresidente ganó esta batalla, aunque le quedan otras muchas por librar en un futuro cercano.

Trump, "listo para seguir adelante"

Tras conocer la resolución, Trump realizó una declaración en la que lamentó que los demócratas "tengan vía libre para denigrar el estado de derecho, difamar a la aplicación de la ley, animar a las multitudes, excusar a los alborotadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política". Además, agregó que él "siempre ha defendido y defenderá el imperio de la ley inquebrantable y a los héroes que la aplican".

De este modo, el expresidente aprovechó para anunciar su regreso y comunicar que "está listo para seguir adelante y reconstruir el Partido Republicano, está emocionado por el 2022", adelantó el senador Lindsay Graham en la cadena Fox News.