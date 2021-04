El Secretario de Transporte de Biden y 'justiciero climático' es pillado fingiendo que llega al trabajo en bicicleta

Pete Buttigieg, Secretario de Transporte de Joe Biden, ha sido cazado in fraganti cuando se apeaba de su vehículo oficial a unos 200 metros de la Casa Blanca. En el vídeo se ve cómo los que parecen ser sus escoltas o asesores descargan una bicicleta. El demócrata baja del coche de alta gama con el casco puesto y se monta en la bici. En ese momento, lo siguen varios lujosos todoterrenos, mientras Buttigieg pedalea unos minutos hasta su despacho en Washington D.C., lo esperan un séquito de periodistas afines a Biden para inmortalizar su gloriosa entrada en la Casa Blanca, simulando que venía pedaleando exhausto desde su casa.

Pero el tiro les ha salido por la culata. Un ciudadano anónimo ha grabado la vergonzosa secuencia que ha corrido velozmente por las redes sociales, delatando así el engaño y la hipocresía de este político que se considera un justiciero contra el Cambio Climático. La escena retrata, una vez más, la hipocresía de las élites demócratas que bombardean continuamente a los ciudadanos con mensajes cargados de moralina a lo Greta Thunberg:

"Hay que ahorrar en gasolina", "viajen en tren cama", "no cojan aviones" o "pongamos fin la ganadería y comamos carne artificial para no contaminar con la emisión de gases de metano al planeta Tierra", se encuentran entre los mantras ecoveganos más famosos del Foro de Davos, con el que Biden está comprometido hasta la médula. Sin embargo, a la hora de la verdad, sus representantes, como es el caso Pete Buttigie, no guardan ninguna coherencia con su discurso verde.

El ciclista fake anuncia ecotributos

El polémico vídeo que ha dejado en evidencia al Secretario de Transporte de Biden, coincide con el anuncio de 2,2 billones de dólares de gasto público destinado a infraestructuras y proyectos de transporte ecosostenibles, en un esfuerzo por reducir emisiones de carbono. Para cumplir esta expectativa, Pete Buitigieg, el ciclista fake, propuso una nuevo ecotributo para cubrir el coste de las políticas del Green New Deal.

Hay que recordar que Peter Buttigieg, además, para mayor escarnio, había sido felicitado recientemente por Bill Nesper, director ejecutivo la Cumbre Nacional de Bicicletas: "La Liga sabe que las comunidades son más fuertes, la gente es más feliz y la vida es mejor para todos cuando más personas pueden elegir con seguridad y facilidad ir en bicicleta. Estamos emocionados de tener un Secretario de Transporte que conoce los beneficios de ir en bicicleta y estamos ansiosos por discutir su visión para el futuro de nuestro sistema de transporte en la Cumbre Nacional de Bicicletas", declaró Nesper. Ahora, tras las imágenes que evidencian la hipocresía del eco-demócrata, probablemente, el encargado de la Cumbre Nacional de Bicicletas de EEUU no esté pensando lo mismo.

Cabe destacar que no es la primera vez que se destapan las incongruencias de los demócratas. El apodado como "zar climático", John Kerry, el exsecretario de Estado de EEUU, bajo el mandato Barack Obama y nombrado por Biden como el representante del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que se dedicaría exclusivamente a la "crisis climática". El demócrata anunciaba el inminente apocalipsis climático si "los ciudadanos no se concienciaban para asumir medidas e impuestos anticontaminantes". Pero, lo cierto es que Kerry es el último que se aplica el cuento verde. El asesor de Biden se rodea de jets privados altamente contaminantes, yates de lujo y disfruta de mansiones en la playa. Al igual que su colega de partido, Pete Buttigieg, su prédica ecologista es puro teatro.