Trump visitará la frontera con México en medio de la mayor crisis migratoria de las últimas décadas

Donald Trump ha aceptado la invitación del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para visitar la frontera sur de los Estados Unidos el próximo día 30, mientras la presión migratoria crece de manera constante desde el pasado mes de enero, cuando se llevó a cabo el traspaso de poderes en Washington.

Sólo en mayo, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo a más de 180 000 inmigrantes ilegales en su intento de cruzar desde México, la cifra más alta de los últimos 21 años. De ellos, unos 33 000, menores no acompañados. Además, fueron detectados, pero no capturados, más de 51 000 asaltantes. De los apresados, unos 112.000 fueron devueltos de forma inmediata, gracias a las prerrogativas excepcionales otorgadas por el Título 42, la medida impuesta por la anterior Administración para cerrar la frontera a los viajes "no esenciales" que, entre otras restricciones, impide entrar en los Estados Unidos a quien haya transitado por casi cualquier país del espacio Schengen durante los 14 días previos, salvo casos excepcionales.

La norma, en vigor desde marzo de 2020, se mantuvo activa durante la campaña electoral, los comicios del pasado noviembre y el convulso periodo posterior en el que quedó en entredicho la fiabilidad del proceso electoral estadounidense.

Cambios legislativos y efecto llamada

Precisamente durante ese periodo, el Partido Demócrata y sus terminales mediáticas hicieron del control de las fronteras un elemento de discordia, con el muro como principal argumento, y marcaron una posición frontalmente opuesta a la republicana, con el consecuente efecto llamada, materializado mes a mes.

En lo normativo, Joe Biden, además de firmar casi medio centenar de Órdenes Ejecutivas al poco tiempo de tomar posesión, revocó, suspendió o rescindió parcialmente numerosas acciones aprobadas por el anterior Ejecutivo para detener el flujo de extranjeros ilegales.

La actual Administración ha eximido de la influencia del Título 42 a los menores no acompañados y a numerosas unidades familiares, mientras que los adultos solteros todavía están sujetos a la expulsión inmediata. Así, se experimenta un incremento sin precedentes en la reincidencia en los asaltos. Durante el mes pasado, el 38 % de los detenidos fueron personas que lo habían intentado al menos otra vez en los 12 meses anteriores. La proporción suele rondar el 15 %.

Ante la ya oficialmente reconocida crisis migratoria, Kamala Harris, responsable de su gestión, se vio forzada a desanimar literal y enérgicamente a todo centroamericano con la idea de atravesar México hacia los Estados Unidos, durante su reciente viaje oficial a Guatemala.

Cuando Trump confirmó la fecha de su viaje, se refirió a lo que ocurre en la frontera como "un incumplimiento grave y deliberado del deber". "La Administración Biden heredó de mí la frontera más fuerte, más segura en la historia de los Estados Unidos y en pocas semanas la convirtieron en la peor crisis fronteriza en la historia de los Estados Unidos", añadió.

El expresidente ha denunciado repetidamente, y sin ahorrar calificativos, a los actuales inquilinos de la Casa Blanca por su gestión de los asuntos migratorios: "Biden y Harris han entregado el control de nuestra frontera a cárteles, criminales y coyotes".

Florida enviará agentes de seguridad

En paralelo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha anunciado que su Estado enviaría sus propios agentes a Texas y Arizona para combatir en primera línea lo que ha calificado de "crisis creada", cuyos efectos, entre otros, han provocado un aumento de la actividad delictiva en Florida.

El anuncio de DeSantis ha llegado pocas semanas después de que los gobernadores de los mencionados Estados fronterizos enviaran una carta conjunta a los otros 48 miembros de la Unión solicitándoles efectivos adicionales para hacer cumplir la ley y ayudar a patrullar la frontera con México.

Durante el anuncio, DeSantis señaló que Florida es el primer Estado en responder: "Estamos aquí hoy porque tenemos problemas en Florida que nos hemos visto obligados a resolver durante muchos años, particularmente en los últimos seis meses, debido al fracaso de la Administración Biden para asegurar nuestra frontera sur".

"Líder de la oposición"

La visita de Donald Trump a la frontera con México, antes que las de Biden y Harris, y en medio de la mayor crisis migratoria de las últimas décadas, sumada a la campaña de mítines que iniciará próximamente, suponen la presencia de un líder de la oposición de facto en los Estados Unidos. Una figura desconocida, ajena a su sistema político, a la que se suman los gobernadores de Texas y Florida, los dos Estados más prósperos del país, diques de contención de las decisiones tomadas en Washington y, especialmente DeSantis, posibles acompañantes del expresidente en una hipotética candidatura republicana para las elecciones de 2024.