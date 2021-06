Un votante en Perú | Twitter

Arturo Arriarán, especialista en criptoanálisis, trabajó toda su vida en los servicios de inteligencia de Perú. Conoce cómo investigar en profundidad delitos a gran escala. Después de conocer los resultados de las elecciones de Perú que otorgaban la victoria al comunista Pedro Castillo, se dio cuenta de que algo no cuadraba, según sus estimaciones previas de voto. Inmediatamente se puso a trabajar. Se pasó tres días sin dormir ni comer elaborando un informe, mediante la aplicación de su modelo matemático, que desenmascaraba las mesas electorales en las que se había cometido fraude electoral en los comicios del país.

Este capitán de navío en situación de retiro es especialista en Inteligencia Naval y recibió un enorme reconocimiento en Perú, después de que lograra desencriptar varios códigos de los grupos terroristas de las FARC en los que se indicaba la hora en la que se iba a atacar una base militar. De este modo, Arriarán salvó 42 vidas. Gracias a su aviso, el personal fue evacuado minutos antes de la explosión.

Ahora, Arriarán se enfrenta a un nuevo ataque, como él mismo cuenta a Libertad Digital. Un ataque a Perú y la democracia de su país. Pese a estar retirado, el deber y el amor a su patria hizo que volcara su experiencia como experto en criptoanálisis para desentrañar la localización de las mesas en las que se produjo el fraude electoral y cómo lo hicieron.

"Mientras elaboraba el informe sin descansar ni un minuto, mi mujer me tenía que dar de comer con una cuchara. Yo no podía parar de desarrollar el análisis numérico, ni apartarme de la pantalla ni un segundo. Sabía que algo raro estaba pasando y mi estudio arrojó que cientos de actas habían sido falsificadas por completo".

Arturo Arriarán, experto en criptoanálisis e inteligencia, durante la entrevista para Libertad Digital

Un escándalo

Con su modelo matemático, este doctor en Derecho asegura que puede señalar con total certeza las zonas exactas en las que los comunistas se infiltraron para cambiar los resultados. Sus hallazgos fueron reveladores y apunta a que hay casi 400.000 votos en juego.

"Me percaté de que no había coherencia en el trasvase de votos tal, y como comprobé con mis variables. Encontré que, en total, había 8.400 actas contaminadas con datos falsos. No lo podía creer cuando lo vi. Esto es un escándalo que yo no podía callarme, porque el que se calla una verdad forma parte de la mentira".

El criptoanalista comenta que no sólo había muertos o niños que habían ido a votar, también se dio cuenta de que figuraban nombres de "gente que no existe". Para el reputado experto en inteligencia de Perú, el hecho de que los servicios para los que él trabajó no hayan sido capaces de elaborar un estudio como el suyo, le parece algo inaudito. "Yo no entiendo cómo los servicios de Inteligencia peruana no han sido capaces de averiguar todo lo que yo he hecho por mi cuenta. Es increíble".

"Me dio asco"

Pero si hay un hecho que para Arriarán es deleznable es el comportamiento de las autoridades electorales a favor de los comunistas del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Algo que él ha visto en primera persona: "Cuando vi al Jurado Electoral de las Elecciones que trataba de tapar la verdad, me indigné. Yo soy doctor en Derecho y no me van a engañar. Trataban de dar excusas para demorar el peritaje y entregar el padrón. Esto es de una parcialidad increíble y me dio asco lo que vi. El juez Arce se ha retirado del JNE porque es el colmo lo que está pasando", critica con rabia.

Los análisis del matemático apuntan a un fraude electoral a gran escala que requiere de cientos de comunistas de Castillo implicados, los cuales habrían estado meses planeando el fraude electoral para arrebatarle la victoria a Keiko Fujimori, la candidata de derechas de Fuerza Popular. "Se trata de una organización delictiva la que ha perpetrado el fraude. Esto se ha hecho a gran escala según mis hallazgos", expone con total seguridad Arriarán.

"Lo que se concluye en este estudio es que hay una corrupción del más alto nivel en Perú. Eso no lo podemos permitir. En mi análisis de inteligencia muestro dónde están los hechos y resultados que no coinciden. Es todo muy evidente. A partir de aquí, deduzco varias posibilidades sobre la ejecución del plan. Una de las posibilidades es que tiraran todos los votos al finalizar la votación y la otra posibilidad si se respetó a los miembros de Mesa, cuando ellos entregaron las actas, alguien de la mafia organizada de cada territorio cambió todas las firmas y nombres en el proceso de digitalización".

Por último, Arturo Arriarán aclara que, en esta macro-organización delictiva y comunista, no estaría implicada la gente de las zonas rurales controladas por la extrema izquierda castro-chavista y los terroristas de Sendero Luminoso. "Dudo que la población se haya prestado a este juego. Lugares como Cuzco están llenos de gente maravillosa, gente preciosa. Los que cometieron el fraude estaban integrados en una militancia organizada para entrar a ocupar las mesas electorales. Solo espero que esto se resuelva porque va a ser una catástrofe, todavía no comprendo cómo un amplio sector de la prensa está protegiendo a estos delincuentes", concluye en la entrevista para Libertad Digital.