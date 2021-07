EEUU investiga el origen de una veintena de casos del "síndrome de La Habana" en Viena

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha confirmado este lunes que investigan los casos de alrededor de 25 diplomáticos o funcionarios instalados en Viena que desde que Joe Biden asumió el poder habrían sido víctima de unos misteriosos "ataques" que les habrían provocado el llamado "síndrome de La Habana". Padecen mareos, dolores de cabeza y dificultad para concentrarse. Unos hechos de los que informó el 16 de julio la revista The New Yorker, pero que viene de largo.

Los primeros casos afectaron a personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, en 2016. De ahí la denominación del síndrome. Después, se registraron ataques similares en China. Y, según Price, estos incidentes habrían ido en aumento. En el pasado mes de mayo, se estaban investigando al menos 130 casos, frente a las varias decenas que se estudiaron el año pasado.

"En lo que a Viena se refiere, en coordinación con nuestros socios en otras agencias, estamos investigando decididamente informaciones sobre posibles incidentes de salud sin explicación entre el personal de la embajada", afirmó el portavoz en rueda de prensa. Las autoridades austríacas también estarían recabando datos, según aseguró el pasado sábado su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los ataques misteriosos

Cuba nunca ha reconocido los "ataques" ni ha participado en el esclarecimiento de los hechos. Pero el Gobierno de Donald Trump responsabilizó a Cuba sin tapujos, cuando se produjeron los primeros casos. En 2017, las autoridades estadounidenses calificaron los incidentes como "ataques acústicos" o "sónicos", y tensó de nuevo la situación diplomática con el régimen cubano.

Se desconoce con exactitud qué produce este "síndrome", que provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales. Los especialistas del Centro de Reparación y Lesiones Cerebrales de la Universidad de Pensilvania utilizaron resonancias magnéticas avanzadas para estudiar los cerebros de cuarenta de los pacientes originales de La Habana. Pero no encontraron signos de impacto físico en los cráneos de los pacientes. Era como si tuvieran "una conmoción cerebral sin conmoción cerebral", afirma uno de los expertos a The New Yorker.

Algunos expertos apuntan a que podría haberse usado energía de radiofrecuencia para perpetrar los misteriosos "ataques". El secretario de Estado, Antony Blinken, ha creado un grupo para estudiar su origen. Y el Gobierno estadounidense tiene en alerta a todo su personal diplomático para que reporte cualquier síntoma que pueda estar relacionado con el citado síndrome.

Una película de espías

Viena es la capital de la diplomacia por excelencia. En la actualidad, acoge a varias agencias de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, por lo que Estados Unidos tiene un gran contingente de personal. Pero tradicionalmente ha sido centro de referencia del espionaje a nivel mundial.

Durante siglos, fue un enclave crucial para la actividad clandestina de los agentes secretos. En la lucha de espías contra espías durante la Guerra Fría. Enfrentamiento en el que, por cierto, ya se hablaba de ataques a través de microondas.

Una ley de asistencia para las víctimas

El pasado 8 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una ley para indemnizar a diplomáticos estadounidenses que han padecido el misterioso "síndrome de La Habana".

La nueva norma abrió la puerta a que la CIA y el Departamento de Estado puedan pagar a los empleados que hayan sufrido algún tipo de daño cerebral, aunque tendrán que informar al Congreso del destino del dinero.

La senadora republicana Susan Collins, coautora del texto, hizo además un llamamiento al Gobierno "para determinar qué es esta arma y quién la empuña, para prevenir futuros ataques y proteger a los estadounidenses".