El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, era visto, hace apenas un año, como un líder "presidenciable" por su gestión de la crisis del coronavirus; este lunes, la Fiscalía General de Nueva York presentó un informe en el que se dice que acosó, al menos, a once mujeres. El líder demócrata asegura que no es culpable del delito del que se le acusa, mientras Biden pide su cabeza.

Hijo del también gobernador neoyorkino Mario Cuomo y hermano de un periodista de la CNN, Chris Cuomo, Andrew Cuomo fue fiscal asistente del distrito de Nueva York de 1984 a 1985, presidente de la Comisión de personas sin hogar de la ciudad de Nueva York de 1990 a 1993, y secretario de Vivienda en la segunda administración Clinton. En 2006, fue nombrado fiscal general de la ciudad, y en 2011 asumió el cargo de gobernador. Durante la primera oleada de la pandemia de la covid-19, fue visto como un modelo de comunicación, con ruedas de prensa diarias televisadas que le valieron un Emmy. Llegó incluso a escribir un libro sobre su "eficaz" gestión de la emergencia, que incluyó una orden que obligó durante la primera ola a las residencias a alojar a ancianos enfermos de coronavirus y que multiplicó las muertes en este sector especialmente vulnerable de la población.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseveraba que "el gobernador ha acosado a varias mujeres", "muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados" entre 2013 y 2020. La fiscal declaraba que Cuomo creó un "clima hostil de trabajo" y que tomó represalias contra, al menos, una de las víctimas. Para la investigación, 179 personas han sido entrevistadas y, entre documentos, correos, mensajes y fotos, se han obtenido 74.000 pruebas que "revelan una imagen perturbadora, pero clara".

Sin embargo, James ha declarado que no va a presentar cargos contra el político demócrata, lo que parece sorprendente dada la seriedad de las acusaciones y lo estricto de la legislación estadounidense en materia de acoso sexual. Esto permite a Cuomo seguir manteniendo su inocencia pese a las numerosas voces que ya han pedido su dimisión.

Entre ellas está, tal y como recoge CNN, la del presidente de EEUU, Joe Biden, quien dijo el martes: "Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir acusarlo en un juicio político. No lo sé a ciencia cierta". El presidente afirmó que estaba seguro de que "algunos abrazos fueron totalmente inocentes, pero, aparentemente, la fiscal general decidió que había cosas que no lo eran". Previamente, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: "No sé si alguien pudo haber visto esta mañana –la declaración de la fiscal– y no haber encontrado las acusaciones aborrecibles. Sé que a mí me lo parecieron". Además, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, han pedido la dimisión de Cuomo.

Por su parte, el todavía gobernador de Nueva York niega rotundamente las acusaciones y demanda "una revisión completa y justa ante un juez y un jurado porque esto, simplemente, no sucedió".