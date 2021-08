Biden comparece ante el caos en Kabul y admite que no puede "prometer el resultado final" de la evacuación

Joe Biden se ha defendido este viernes asegurando que la evacuación desde Kabul es "una de las más grandes y más difíciles de la historia", después de que hayan arreciado las críticas a su gestión ante el caos y las escenas de desesperación en el aeropuerto de la capital afgana, desde donde miles de personas intentan salir del país tras la llegada de los talibanes al poder.

Biden hizo estas declaraciones en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, mientras continúan las evacuaciones de estadounidenses y de sus aliados de Afganistán, de donde EEUU ha sacado a unas 13.000 personas desde el 14 de agosto.

"Tenemos un misión increíblemente difícil que cumplir (...) es una de las evacuaciones más grandes y difíciles de la historia", reconoció el mandatario, quien estuvo acompañado por su vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

Sin promesas sobre "el resultado final"

Biden resaltó el "enorme" desafío logístico y salió al paso de las críticas acerca del bloqueo por parte de los talibanes a la llegada al aeropuerto de afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses pese al compromiso alcanzado con los terroristas, según Washington, de ofrecer un corredor seguro.

En este sentido, remarcó, "vamos a hacer todo lo posible, todo lo que podamos para ofrecer una evacuación segura a nuestros aliados y socios afganos, así como a los afganos que puedan ser perseguidos por su relación con EE.UU". Además, aseguró que las fuerzas de EE.UU. sacarán de Afganistán a todos los estadounidenses que quieran regresar a casa.

Sin embargo, en lo que puede parecer una frase contradictoria con el resto de su discurso Biden también ha tenido que admitir que "no puedo prometer cuál será el resultado final" de la operación y que no hay ninguna garantía de que no se producirán "bajas" entre los soldados o el personal a evacuar.

Biden se encuentra en el centro de una fenomenal tormenta política por su gestión de la retirada de Afganistán, que ha evidenciado un dramático error de la Casa Blanca, que no ha sabido o querido evaluar el verdadero peligro militar que suponían los talibán, pese a estar sobradamente advertidos sobre ello, tal y como han desvelado diversas informaciones periodísticas en los últimos días.