El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió este jueves responsabilidades tras el doble atentado en Kabul que ha dejado decenas de víctimas mortales, pero defendió que su "única alternativa" era sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán. "Soy responsable, fundamentalmente, de todo lo que ha sucedido últimamente", reconoció Biden en una rueda de prensa en la que ha vuelto ha dar una imagen de desconcierto y de ir a remolque de los acontecimientos.



Además, pese a asumir responsabilidades, se escudó tras la cúpula militar en todas las decisiones que ha tomado y señaló a su antecesor, Donald Trump, por el acuerdo al que llegó en febrero de 2020 con los talibanes para retirar a las fuerzas estadounidenses de Afganistán antes del 1 de mayo y que según Biden le supuso que al llegar a la Casa Blanca solo "tenía una alternativa".

Promete castigar a los terroristas

Durante su intervención Joe Biden prometió castigar a los autores de los atentados contra el aeropuerto de Kabul que ha costado la vida de 13 soldados estadounidenses y decenas de civiles afganos. "Os perseguiremos y haremos que lo paguéis", prometió visiblemente emocionado.

En este sentido, remarcó que ha pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas que elaboren diferentes planes para atacar enclaves del Estado Islámico, al asegurar que saben "quiénes son".

También reiteró que EE.UU. continuará con la evacuación ya que los "terroristas no van a ganar", y se mostró abierto a enviar más tropas para garantizar la misión: "He dicho a los militares, que si necesitan fuerzas adicionales, lo aprobaré", dijo, pero apuntó que los comandantes no lo habían solicitado por el momento. El Pentágono ha señalado que actualmente hay 5.000 personas dentro del aeropuerto esperando abordar uno de los aviones de evacuación.

El "mutuo interés" con los talibán

En lo que probablemente fue la parte más lamentable de una intervención que ha sido muy criticada, Biden reconoció que se ha llegado a acuerdos con los talibán respecto de la seguridad del aeropuerto de Kabul, pero dijo que no eran aliados de EEUU sino que había "un interés mutuo" que era, básicamente que los estadounidenses quieren salir del país lo antes posible y los terroristas afganos también desean que salgan antes del 31 de agosto.

Pero Biden también tuvo que reconocer que es probable que se haya dado a los talibán listados con colaboradores de EEUU a los que se debería facilitar la llegada al aeropuerto, pero que obviamente pueden convertirse en listados de objetivos en manos de los terroristas.

Finalmente, el presidente ofreció otras escenas llamativas que han sido muy destacadas en medios de comunicación y redes sociales: cuando dijo que le habían pasado una lista de los periodistas a los que tenía que dar la palabra o cuando se encaró con un periodista al que insistió en preguntarle por la gestión de Trump en Afganistán en lugar de responder a sus cuestiones.