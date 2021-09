La durísima carta contra Biden de la madre de un marine muerto en Afganistán: "Eres débil y un traidor"

Shana Chappell es la madre del marine Kareem M. Nikoui, uno de los trece militares fallecidos en Afganistán durante el atentado terrorista en Kabul. La semana pasada se reunió con el presidente Joe Biden y según Chappell, el presidente de Estados Unidos fue "insensible" y se dedicó a hablar más sobre su propio hijo, fallecido en 2015 por un glioblastoma, que de Kareem, asesinado por Estado Islámico durante la retirada caótica de Afganistán.

Chappell decidió publicar en su perfil de Facebook una durísima carta dirigida a Biden en la que le recrimina su falta se sensibilidad: "Intentaste decirme que sabes cómo me siento. ¡No sabes cómo me siento y no tienes derecho de decir que sabes cómo me siento! Entonces, pusiste tus putos ojos en blanco como si estuvieras enfadado conmigo".

La madre del marine asesinado también echa en cara a Biden su falta de liderazgo: "¡No eres el presidente de EE.UU.! ¡Hacer trampas no es ganar! ¡No eres para nada un líder! ¡Eres un ser humano débil y un traidor! Le diste la espalda a mi hijo y a todos nuestros héroes. Te vas a ir de la Casa Blanca de una forma u otra porque tú no perteneces ahí. La sangre de mi hijo está en tus manos. La de los 13."

Poco después, Facebook decidió eliminar la cuenta de Instagram de Chappell. Una oleada de críticas e indignación provocó que la cuenta se restaurase poco después. A través de un comunicado, un portavoz de Facebook aseguró que la cuenta se había eliminado incorrectamente: "Expresamos nuestro más sentido pésame a la Sra. Chappell y su familia. (...) Su tributo a su heroico hijo no viola ninguna de nuestras políticas. Si bien la publicación no se eliminó, su cuenta se eliminó incorrectamente y desde entonces la hemos restaurado".

La carta de Shana Chappell a Joe Biden

Presidente Joe Biden, ¡este mensaje es para ti! Sé que mi cara está grabada en tu mente. Ayer pude mirarte directamente a los ojos y tener unas palabras contigo. Después de que deje descansar a mi hijo, me volverás a ver. Recuerda. Soy la que estuve a diez centímetros de tu cara y te dijo que nunca volveré a abrazar a mi hijo, escuchar su risa e intentaste interrumpirme para contarme una de tus historias de sollozos. Pero esto no va sobre ti. No hagas que vaya sobre ti.

Luego intentaste decirme que solo querías que supiera que sabes cómo me siento. ¡No sabes cómo me siento y no tienes derecho de decir que sabes cómo me siento! Entonces pusiste tus putos ojos en blanco como si estuvieras enfadado conmigo y te dije que la única razón por la que estaba hablando contigo era por respeto a mi hijo.

Te volví a decir cómo me quitaste a mi hijo y que no podré volver a abrazarlo, besarlo y reírme con él otra vez. Te giraste para alejarte y te hice saber que la sangre de mi hijo está en tus manos. Levantaste las manos mientras te alejabas de mí haciendo un gesto como diciendo "ok, lo que sea".

¡No eres el presidente de EE.UU.! ¡Hacer trampas no es ganar! ¡No eres para nada un líder! ¡Eres un ser humano débil y un traidor! Le diste la espalda a mi hijo y a todos nuestros héroes. Te vas a ir de la Casa Blanca de una forma u otra porque tú no perteneces ahí. La sangre de mi hijo está en tus manos. Las 13 de ellas. Si mi presidente Trump estuviera en el cargo que le corresponde, mi hijo y los otros héroes estarían vivos. Me volverás a ver pronto.

Por cierto, mientras bajaban del avión los restos de mi hijo y de los otros héroes caídos, te observé faltarnos el respeto por lo menos en cinco momentos diferentes al mirar tu reloj. ¿Qué carajo era tan importante que tenías que seguir mirando tu reloj?. No eres nada especial Biden. América te odia.