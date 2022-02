EEUU destruye ordenadores en Kiev y traslada su embajada ante el temor de un inminente ataque

Embajada de EEUU en Kiev | Europa Press

Estados Unidos continúa advirtiendo de la inminencia de un ataque ruso sobre Ucrania. Este mismo lunes anunciaba el traslado de su embajada en Kiev hasta el oeste del país en Lviv y reconocía que había ordenado la destrucción de ordenadores, documentación y otros equipos de comunicación, según informa The Wall Street Journal. "Esta medida de precaución prudente no socava en absoluto nuestro apoyo o nuestro compromiso con Ucrania", aseguró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

El grupo de diplomáticos que operará desde Lviv (Leópolis) es reducido, porque Estados Unidos ya ordenó el sábado la salida de Ucrania del personal no esencial de su embajada y la suspensión de los servicios consulares.

Estas acciones se han tomado pese a que Rusia hable de la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN para resolver la escalada de tensión en torno a Ucrania. El Ejecutivo de Joe Biden no se cree a Putin y considera que todavía no se ha visto "ninguna señal tangible" de desescalada por parte de Moscú. Es más, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre destacó que "una invasión podría empezar en cualquier momento. Podría empezar esta semana", dijo. Sin embargo, el portavoz del Pentágono, John Kirby consideró que Putin todavía no había tomado una decisión "definitiva" sobre si invadirá Ucrania.

Mientras esto sucede, EEUU ha desplegado 4.700 soldados en Polonia. La semana pasada, la Casa Blanca aprobó un plan por el que esos soldados tenían previsto construir refugios y otras instalaciones temporales en la frontera de Polonia con Ucrania, para ayudar a los estadounidenses que huyeran del país en caso de una hipotética invasión rusa.

Blinken insistió en que la suspensión de operaciones en la embajada en Kiev es "temporal" y que se volverá a ocupar ese edificio "en cuanto lo permitan las condiciones", pero la logística de ese traslado transitorio ya ha supuesto muchos costes.

En cuanto a los documentos destruidos en la embajada, los más sensibles llegaban este domingo al aeropuerto de Dulles (Virginia), en las afueras de Washington, junto a 56 trabajadores de la misión diplomática, de acuerdo con un documento interno obtenido por The Wall Street Journal.

Ataque inminente

Estados Unidos ha advertido de que una invasión rusa de Ucrania podría comenzar con bombardeos aéreos y con un asedio a Kiev, e insiste en que cualquier estadounidense que siga en el país debería marcharse "inmediatamente", mientras aún haya opciones de transporte comercial.

La insistencia de Washington en una posible invasión inminente contrasta con la postura de Ucrania, cuyo Consejo Nacional de Seguridad y Defensa aseguró este lunes que no hay señales de un ataque ruso a corto plazo.

En una rueda de prensa en Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó además la decisión de Estados Unidos y otras embajadas de trasladar a su personal al oeste de Ucrania, al opinar que "si algo pasa en una parte", eso repercutirá en todo el país.

Pero el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, recalcó que la posibilidad de un ataque militar ruso es "más real que nunca antes", e insistió en que Moscú no ha dado "ninguna señal tangible, real, de desescalada". "Necesitamos que haya desescalada para que avance la diplomacia", subrayó Price en una rueda de prensa.

El portavoz de Blinken restaba así importancia a la afirmación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de que todavía hay posibilidades de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre "asuntos clave" de las garantías de seguridad que demanda Moscú.

El mismo mensaje llegó desde la Casa Blanca, donde la portavoz adjunta alegó que Rusia envía "más y más tropas cada día" a la frontera con Ucrania, pero aseguró que "la puerta a la diplomacia está abierta" si Moscú decide atravesarla.

Esas declaraciones de Washington dejaban claro que ha habido pocos avances en la vía diplomática desde la llamada del sábado entre los presidentes estadounidense, Joe Biden, y ruso, Vladímir Putin.

Mientras continúa la batalla del relato entre Estados Unidos y Rusia, que insiste en que no planea atacar a Ucrania, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, inicia mañana martes una gira por Europa para visitar a las tropas estadounidenses en territorio polaco y lituano.

El secretario de Defensa también participará en una reunión ministerial de la OTAN en Bruselas entre el 16 y el 17 de febrero, anunció el Pentágono.

Advertencia en Bielorrusia

Además, EEUU ha pedido a los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia, fronterizo con Ucrania, que abandonen el país "inmediatamente" debido al riesgo de detenciones y a una gran presencia militar junto a la frontera ucraniana.

"Los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia deben salir de inmediato por medios comerciales o privados", aseguró el Departamento en un comunicado en el que advierte de una "aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención y una "inusual y preocupante concentración militar rusa a lo largo de la frontera de Bielorrusia con Ucrania".