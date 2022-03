En su Discurso del Estado de la Unión de poco más de una hora, el presidente de EEUU, Joe Biden, dedicó unos 12 minutos a hablar sobre Ucrania, con mensajes de apoyo al presidente Zelenski y de condena a los ataques de Rusia ordenados por Vladimir Putin.

A lo largo de su discurso dejó varios mensajes al presidente ruso, al que acusó de querer derribar "los cimientos del mundo libre" con la invasión de Ucrania, pero remarcó que "la libertad siempre vencerá sobre la tiranía". Biden acusa a Putin de "rechazar los intentos diplomáticos" y de lanzar una invasión "premeditada y no provocada".

El presidente ha hecho mención a la resistencia del pueblo ucraniano ante el ataque ruso: "La luz le ganará la oscuridad", ha dicho.

Entre las invitadas de la primera dama Jill Biden en el Congreso de EEUU se encontraba la embajadora de Ucrania en EEUU, Oksana Markarova, que ha agradecido las palabras del presidente.

Medidas contra Rusia

Biden afirmó que EEUU perseguirá los crímenes de los oligarcas rusos y que el Departamento de Justicia está formando un grupo de trabajo para ello: "Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y decomisar vuestros yates, vuestros apartamentos de lujo, vuestros aviones privados".

Aunque señaló que las fuerzas armadas estadounidenses no combatirán en Ucrania, afirmó que defenderán a los miembros de la OTAN. "Putin pagará un alto precio" por sus acciones.

Biden anunció que cierra el espacio aéreo de EEUU a las aerolíneas rusas "para seguir aislando a Rusia y presionando su economía". "Putin está aislado del mundo, más de lo que jamás ha estado", remarcó el presidente de EEUU.

Confuso final

Al final de su discurso, y tras el tradicional "Que Dios proteja a nuestros militares", Biden proclamó un "A por él" o "A por ellos" (depende del oyente ya que pronunciado en inglés apenas hay diferencias "Go get him" o "Go get 'em") acompañado del contundente gesto del puño cerrado.

Segundos después del aplauso formal de los invitados al Congreso, el desconcierto se desbordó. ¿A quién se refería? ¿Al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien criticó duramente durante su intervención? ¿Al virus de la covid-19? ¿A los rusos, en general? ¿Fue uno de los habituales lapsus de Biden?

La Casa Blanca envía a los periodistas el texto íntegro y revisado del discurso que pronuncian los mandatarios en tan solemne evento. Todo el mundo volvió al documento oficial para confirmar sus palabras, pero no había ni rastro de ese final.

Aunque en ocasiones los mandatarios se salen ligeramente de lo previsto, lo suelen hacer para remarcar un argumento, no para provocar la perplejidad entre los espectadores como ha ocurrido en esta ocasión.