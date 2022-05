Un colegio humilla públicamente a una alumna durante meses por cuestionar la teoría queer

Un colegio privado del Reino Unido ha humillado durante meses a una alumna por asegurar que existe una "realidad biológica" que determina qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. La joven ha sido castigada como "una hereje" por cuestionar la teoría queer, y durante meses ha sufrido acoso y agresiones por parte de sus compañeras, con la connivencia del centro escolar, que llegó incluso a ponerla "en cuarentena".

La historia que recoge The Times cuenta cómo el centro escolar organizó una charla sobre transfobia destinada a los alumnos de segundo ciclo. Durante la sesión, la oradora, una diputada de la Cámara de los Lores, para hablar sobre la transfobia en el parlamento. En ese momento, una de las alumnas, de 18 años, cuestionó las afirmaciones.

"El lenguaje que estaba usando implicaba que la teoría queer tenía prioridad sobre la realidad biológica a la hora de definir a las mujeres", señaló la alumna a The Times. "Cuando cuestioné eso, ella dijo que no era un problema de semántica y añadió que las personas trans no tienen derechos humanos básicos en este país. Después hablé con ella y le dije que lo sentía si había parecido grosera".

Cuando la joven regresó al aula, unas 60 chicas la rodearon. Comenzaron a gritar, la insultaron y la escupieron. Ella escapó, prácticamente en estado de shock, incapaz de respirar con normalidad.

Los profesores, cuenta The Times, inicialmente la apoyaron, pero cuando salió a relucir la palabra ‘transfobia’ en las acusaciones, la cosa cambió. Se disculparon con las agresoras por no haber sabido mantener un "espacio seguro" en el centro. También amenazaron a la alumna díscola con obligarla a estudiar en la biblioteca si volvía a mencionar el tema.

La joven se quedó completamente sola y siguió sufriendo acoso por parte de sus compañeras, que también siguieron acusándola de transfobia. La situación se volvió tan insoportable que finalmente abandonó la escuela en diciembre y desde entonces, estudia desde casa.

Ella asegura que nunca ha dicho nada en contra de los trans. Sin embargo, algunos profesores no la creyeron porque otros alumnos comenzaron a hacer acusaciones conjuntas. "Me hicieron pensar que estaba loca", ha explicado la alumna. "De lo contrario, ¿cómo podría la gente volverse contra mí tan amargamente?"

Fundamentalismo transgénero

Una de las profesoras del propio centro aseguró tras aquel episodio que "la similitud de la ideología transgénero con el fundamentalismo religioso me alertó del peligro de lo que ha estado pasando en nuestras escuelas en los últimos años", afirmó la maestra en la web Transgender Trend.

"Atacaron a una chica de 18 años que había tenido la audacia de cuestionar esa teoría. Aunque probablemente ella fue algo ingenua al no darse cuenta de que esto es una ideología con la que simplemente no se puede estar en desacuerdo", señaló la profesora. "Es bastante escalofriante presenciar de primera mano cómo opera y crece esta ideología".

Destacó que tras la charla, términos como ‘transfóbico’ comenzaron a utilizarse con frecuencia en la escuela. "Me alertó sobre el hecho deprimente de que las niñas estaban de acuerdo en que la joven que acababa de salir corriendo en estado de pánico era a sus ojos una hereje que merecía arder en la hoguera.

La profesora también ha recordado el caso de la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, que en junio de 2020 fue acusada de transfobia por cuestionar la expresión "personas menstruantes". Automáticamente, las redes se le echaron encima y la acusaron de "feminista radical transexcluyente", o TERF, según la terminología imperante. A día de hoy, sigue condenada y su presencia en actos publicitarios se ha limitado al mínimo.