El Supremo de EEUU respalda y amplía el derecho a portar armas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha revocado este jueves la ley de Nueva York que restringía el derecho a portar armas. Hasta ahora se requería que los ciudadanos demostrasen una "causa adecuada" para solicitar una licencia de armas y la existencia de un peligro "especial o único" y los propios funcionarios se encargaban de decidir si eso motivos eran válidos.

El tribunal ha tumbado las restricciones con seis votos a favor y tres en contra porque considera que viola el derecho constitucional a llevar armas: "Los ciudadanos comunes y respetuosos de la ley tienen el derecho a portar armas de fuego en público para su autodefensa", ha señalado el juez Clarence Thomas. "Debido a que el estado de Nueva York emite licencias para llevar un arma oculta solo cuando un solicitante demuestra una necesidad especial de defensa propia, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución".

"No conocemos ningún otro derecho constitucional que un individuo pueda ejercer solo después de demostrar a los funcionarios del Gobierno alguna necesidad especial. No es así como funciona la Primera Enmienda cuando se trata de un discurso impopular o del libre ejercicio de la religión. No es así como funciona la Sexta Enmienda cuando se trata del derecho de un acusado a confrontar a los testigos en su contra. Y no es así como funciona la Segunda Enmienda cuando se trata de la portación pública para la autodefensa", ha añadido.

El fallo se produce en pleno debate nacional sobre la posesión de armas en el país, consagrada en la Segunda Enmienda de la Constitución. La resolución puede tener ahora implicaciones en otros siete estados con leyes restrictivas similares: California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.