La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este fin de semana la denominada Ley de Reducción de la Inflación de 2022, una nueva regulación de la Administración Biden que incluye una novedoso paquete de medidas económicas, medio ambientales y de salud, y que ha contado con el apoyo en bloque de todos los congresistas demócratas. Hace unos días, este proyecto ya había recibido luz verde en el Senado.

Entre las medidas más destacados incluye una subida de impuestos a la clase media, la contratación de 87.000 nuevos inspectores fiscales, la reducción del déficit fiscal del gobierno estadounidense, la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como la creación específica de un nuevo impuesto para las principales empresas del país y la potenciación de la fabricación de placas solares y aerogeneradores de electricidad.

Una de las cuestiones más llamativa ha sido cómo ha justificado la aprobación de articulado legal la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la veterana dirigente demócrata Nancy Pelosi, que compareció con algunos de los congresistas más próximos de su partido poco después de que acabe la votación: "La Madre Tierra se enfada de vez en cuando, y esta legislación nos ayudará a abordar eso".

NANCY PELOSI: "Mother Earth gets angry from time to time, and this legislation will help us address all of that."

Ésta no es la primera vez que Pelosi hace alusiones en sus intervenciones públicas a los supuestos enfados que tendría la "Madre Tierra" con los habitantes del planeta. Hace dos años, en plena oleada de incendios forestales en California, insistió en este extraño planteamiento. "La Madre Tierra está enojada. Ella nos dice con huracanes en la Costa del Golfo, incendios en el Oeste, lo que sea... que la crisis climática es real y tiene un impacto".

"Mother Earth is angry," Speaker Pelosi says, discussing wildfires burning in California. "She's telling us with hurricanes on the Gulf Coast, fires in the West, whatever it is...the climate crisis is real and has an impact."