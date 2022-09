Tras ordenar una redada en casa de Trump, Biden culpa a los republicanos de "atacar la democracia"

Joe Biden hizo un discurso a la nación frente al Salón de la Independencia de Filadelfia, edificio donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Esta ciudad está situado en un estado bisagra, Pensilvania, que Biden ganó en 2020 y Trump en 2016. Entre las distintas elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre está la de uno de los dos senadores del estado, posición que se disputan el demócrata John Fetterman, que debido a un ataque al corazón está haciendo una campaña reducida, y Mehmet Oz, un presentador de televisión de origen turco apadrinado por Donald Trump. Una disputa clave para determinar si el Senado pasa a manos republicanas.

El presidente de los Estados Unidos dedicó su discurso a criticar a la oposición, a la que acusó de no aceptar el resultado de las urnas y fomentar la violencia política. Naturalmente, no mencionó que el Partido Demócrata se negó a aceptar la victoria de Trump cuatro años antes debido a una inventada "confabulación rusa" ni los disturbios que asolaron numerosas ciudades norteamericanas el verano de 2020 con la excusa de la muerte de George Floyd en Mineápolis, manifestaciones en los que sí hubo asesinatos, al contrario que el asalto al Capitolio de los partidarios de Trump en enero de 2021. "Como presidente, voy a defender nuestra democracia y pido que todos los estadounidenses se unan a mí", aseguró Joe Biden después de descalificar a alrededor de la mitad del país.

"Los republicanos del MAGA (acrónimo del lema de Trump 'Make America Great Again’) no respetan la Constitución. No creen en el imperio de la ley y no reconocen la voluntad del pueblo", dijo Joe Biden pocos días después de anunciar que perdonaría parte de los préstamos a los estudiantes universitarios sin que el Congreso apruebe el gasto, como manda la Constitución.

El discurso de Biden forma parte de la campaña demócrata para las elecciones de mitad de mandato. Además de numerosos cargos locales y estatales, se elegirá una nueva Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Aunque los sondeos prevén una victoria republicana, el regreso a todas las portadas de Donald Trump después de la redada de su casa en Florida ha llevado a un ligero repunte de los demócratas en las encuestas, al poner en el foco a un expresidente polémico y posible candidato en 2024 en lugar de la situación económica y los numerosos fracasos de la Administración Biden, cuya popularidad se hundió tras el fiasco de Afganistán. Aún así sería una sorpresa que la Cámara de Representantes no caiga del lado republicano. El Senado, en cambio, sí está más pendiente de un hilo, dado que la mayoría de los senadores que se presentan este año a la reelección son republicanos.