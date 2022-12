La terrible historia del 'niño en la caja' de Filadelfia, identificado 65 años después del crimen

NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN

Joseph Augustus Zarelli es el nombre del ‘niño en la caja’ (boy in the box), uno de los casos sin resolver más perturbadores de la historia de Filadelfia, en Pensilvania (Estados Unidos). El cuerpo sin vida del pequeño de 4 años —en su momento se tenía solo una edad estimada— fue hallado en el bosque de Susquehanna Road, al noreste de la ciudad, el 25 de febrero de 1957. Nadie lo reclamó.

Cartel de la Policía de Filadelfia

La identidad del menor ha sido un misterio hasta ahora que los avances tecnológicos han permitido que conozcamos quién es él y también su familia, abriendo la puerta a la posible resolución del crimen del niño que, según la autopsia, fue "golpeado hasta la muerte".

Circularon varias teorías. El cuerpo de Joseph fue hallado desnudo, desnutrido y envuelto en una manta en el interior de una caja de cartón, que —originalmente— pertenecía a un moisés de bebé. Los esfuerzos de la policía por encontrar a alguien que les diera alguna pista sobre su identidad fueron en vano.

¿Quién era el niño?

‘El niño desconocido de Estados Unidos’, como versaba en su lápida en el cementerio de Ivy Hill, era Joseph Augustus Zarelli. Nació el 13 de enero de 1953 y su cadáver fue hallado el 25 de febrero de 1957 en una zona boscosa del vecindario de Fox Chase. Se cree que murió unos días antes, pero no se ha podido determinar cuántos exactamente.

El frío ralentizó el proceso de descomposición y el cuerpo se localizó a la intemperie, en unas fechas en las que se registraron temperaturas muy bajas en la zona. Según el National Center for Missing & Exploited Children, presentaba varias cicatrices pequeñas, algunas podían ser resultado de cirugías. Además, tenía hematomas por todo el cuerpo y síntomas de haber estado sumergido en agua algún tiempo. Le habían cortado el pelo y las uñas recientemente.

El cadáver de Joseph fue hallado en el interior de una caja de cartón. WIKIPEDIA.

Sus padres ya han fallecido, pero varios de sus hermanos viven. Para proteger su intimidad, la policía ha decidido no revelar la identidad de sus progenitores. Tampoco ha trascendido el lugar de procedencia de la familia. Se sabe que en la época en la que se halló el cadáver no había denuncias por desaparición en la zona, pero es posible que no vivieran allí. Los investigadores tienen claro que Joseph fue trasladado al bosque después de muerto.

¿Cómo se identificó?

Los restos de Joseph han sido exhumados en dos ocasiones. La primera fue en 1998. Se le practicaron las pruebas de ADN que había disponibles en ese momento. Era una tecnología relativamente nueva y no dio los resultados esperados. Así que el cuerpo se volvió a enterrar y el caso siguió siendo un misterio.

En 2019, dados los avances en la materia de los últimos veinte años, se volvió a intentar. El cuerpo fue sacado de su tumba por segunda vez —gracias a la autorización judicial— para practicarle nuevos análisis aplicando genealogía forense, que utiliza el ADN de la víctima para identificar a sus parientes vivos. Es la técnica que ha permitido poner nombre al pequeño asesinado en 1957.

¿Quién lo asesinó?

"Tenemos nuestras sospechas sobre quién puede ser responsable", aseguró el capitán de la policía de Filadelfia, John Smith, durante la rueda de prensa convocada para comunicar la identificación del cadáver del niño 65 años después de su muerte. Eso sí, no quiso compartirlas. "Sería irresponsable" apuntó, "sigue siendo una investigación criminal activa y en curso". La policía ofrece una recompensa de 20.000 dólares a aquellos que puedan facilitar información que conduzca al arresto del asesino (o asesinos) del menor.

El capitán Smith ha asegurado que las investigaciones continuarán. A lo largo de los años, se han descartado las distintas teorías que se han manejado sobre el crimen, como que se trataba de un refugiado húngaro, que procedía de una familia de feriantes que había perdido otros hijos en extrañas circunstancias o que era un niño secuestrado un par de años antes en el exterior de un supermercado de Long Island.

Se trata del caso sin resolver más antiguo de Filadelfia, reconoció la comisaria Danielle Outlaw. Un crimen que "atormentó a la comunidad, al departamento de policía, a la nación y al mundo" durante años. La investigación continúa abierta y las autoridades apelan a la colaboración ciudadana de aquellos que puedan aportar algún dato "para completar su historia". Se refiere a la del ‘niño en la caja’, que nunca fue reclamado pero que, al menos hoy, tiene nombre.