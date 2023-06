El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves en contra de la llamada "discriminación positiva" en las universidades, al considerar que Harvard y la Universidad de Carolina del Norte violaron la Constitución al utilizar la raza como un factor en el proceso de admisiones. El presidente del alto tribunal, el juez John Roberts, ha decidido escribir él mismo el fallo, que ha sido apoyado por los otros cinco magistrados elegidos por presidentes republicanos. Las tres juezas elegidas por presidentes demócratas votaron en contra, como sucedió en el caso Dobbs, el fallo que devolvió la regulación del aborto a los estados.

"Muchas universidades han determinado erróneamente durante demasiado tiempo que lo más fundamental en la identidad de un individuo no son los desafíos que ha superado, las habilidades que ha dominado o las lecciones que ha aprendido, sino el color de su piel. La historia constitucional de este país no tolera esa decisión", concluye el fallo, que no obstante deja la puerta entreabierta a considerar la raza siempre y cuando puede asociarse de una forma concreta a cualidades del carácter o habilidades únicas de estudiantes concretos.

El juez Roberts también critica el voto particular de las magistradas de izquierdas por preferir "un poder judicial que elige ganadores y perdedores en función del color de su piel. La minoría ciertamente no permitiría políticas universitarias que discriminaran a los solicitantes negros e hispanos, pero está perfectamente dispuesta a permitir que estas políticas continúen. En su opinión, se supone que este Tribunal debe decir al Estado cuándo ha elegido a las razas adecuadas para beneficiarlas. Separados pero iguales es "inherentemente desigual", dijo Brown. 347 U.S.. Depende, dice el voto particular".

Desde que este caso arrancó en 2018 con la denuncia contra Harvard de una asociación que representaba a estudiantes de origen asiático, pareció claro que el caso acabaría llegando al Tribunal Supremo y, después de la jubilación del juez Kennedy y su sustitución por el juez Kavanaugh tras un largo y polémico proceso de confirmación, había una convicción firme de que la legalidad de la discriminación racial tenía los días contados. Hasta hoy, las universidades podían emplear la excusa de la "diversidad" en su cuerpo estudiantil para discriminar por raza a la hora de admitir estudiantes. Era una práctica que no podía ser reconocida muy abiertamente, pero los datos dejan claro que es generalizada en casi todo el país.

En los últimos años, sin embargo, muchos centros han dejado de tener en cuenta los exámenes estandarizados, la versión norteamericana de la selectividad, a la hora de admitir estudiantes, lo que muchos han interpretado como un movimiento para poder seguir discriminando en función de la raza sin dejar rastro. Seguirían así admitiendo más estudiantes hispanos y negros de los que deberían atendiendo a sus capacidades individuales y discriminando por tanto a los estudiantes blancos y, sobre todo, asiáticos, que en Harvard deberían ser amplia mayoría juzgando exclusivamente las notas en los exámenes.

El fallo ha intentado adelantarse a este previsible reacción dictaminando que "a pesar de la afirmación contraria de la opinión minoritaria, las universidades no pueden simplemente mantener el régimen que hoy consideramos ilegal solicitando ensayos a los estudiantes o empleando otros medios. (Un voto particular no suele ser la mejor fuente de asesoramiento jurídico sobre cómo cumplir la opinión mayoritaria)".