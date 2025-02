Daniel Lacalle: "El centroderecha europeo y español tienen que unirse a la ola de la libertad o perecer"

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un seísmo a nivel económico por las políticas que ha anunciado y que EEUU va a aplicar en los próximos años, especialmente en materia económica y monetaria. La implantación de aranceles para tratar de que los países vecinos (México y Canadá) cumplan en materia migratoria o los que pondrá a China y la Unión Europea han causado un impacto en la política internacional.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el economista Daniel Lacalle ha analizado algunas de estas políticas como el freno que ha puesto a la moneda digital. En este sentido ha explicado que "tenemos que entender que una moneda digital de un banco central no es lo mismo que el dinero electrónico" sino "un sistema de control social escondido" porque "el Banco Central tiene toda la información".

"Es un sistema de control y tiene un efecto enormemente peligroso que es que sea fungible y programable", ha dicho Lacalle sobre la moneda digital y, además "no tiene garantizada la independencia". El economista ha alertado de que "el euro digital es el que estaba más avanzado y es el más peligroso de todos" y para que lo entienda todo el mundo ha puesto de ejemplo que "no es lo mismo tener un policía vigilando en el barrio que tenerlo en la nevera".

El ejemplo de la Argentina de Milei

Una de las cosas que ha anunciado Trump es una política de recorte del gasto público del estilo de la que está aplicando Javier Milei en Argentina. "No podemos olvidar que todo esto lo ha liderado y se ha promovido por lo que se ha hecho en Argentina", ha dicho. En este sentido, ha dicho que en EEUU una vez de que se acabe con el USAID y todo el gasto que esa agencia suponía están "preocupados por MediCare". "Lo que está pasando está en Estados Unidos es que una maquinaria burocrática acostumbrada a no ser auditad está siendo auditada independientemente", ha añadido.

"A mí me parece que lo que está ocurriendo es que durante muchos años el Partido Demócrata ha utilizado a los que ahora llaman la Tecnocasta. Los ha utilizado para avanzar esta ideología y de manera brutal que no he escuchado jamás a nadie de izquierda quejarse". De hecho, a Soros, le llamaban filántropo y ahora ha llegado Elon Musk y ha equilibrado la balanza, no ha hecho otra cosa", ha indicado Lacalle.

Los aranceles de EEUU

El economista ha apuntado que "la administración Trump ha encontrado los dos talones de Aquiles de muchos de sus socios comerciales". Ha explicado que "el talón de Aquiles número uno es que estas estos países visitan el superávit comercial con Estados Unidos para sostener sus monedas". En este sentido, ha contado que "todo el mundo sabe que sus monedas se desplomarían si no entras en toda esa cantidad de dólares".

"El talón de Aquiles número dos es que un esa esa gran parte de esos países han estado aumentando la sobrecapacidad industrial en sus economías y tienen que vender a Estados Unidos. También lo que ha hecho un análisis de los problemas que tiene Estados Unidos con sus socios. No es solamente por el lado del comercio, es también por el lado del tráfico de drogas y el tráfico de personas que le cuestan a Estados Unidos todos los años 200.000 millones de dólares", ha dicho Daniel Lacalle sobre la crisis arancelaria entre EEUU, Canadá y México.

Para Lacalle "no puede ser que Estados Unidos sea el único país con todas las puertas abiertas y todas las ventanas abiertas. Y mientras todos sus socios comerciales están cerrando las puertas y las ventanas como es el caso de la Unión Europea". "Entonces, ¿qué es lo que lo que dice? Te voy a poner el mismo arancel que tú me pones a mí", ha dicho Lacalle que ha insistido en que "lo importante aquí es, simplemente, lo mismo que está haciendo y es equilibrar la balanza".

Respecto a China y la UE piensa que "no hay posibilidad" porque "según datos del Departamento de Comercio es que Estados Unidos pierde 600.000 millones de dólares en propiedad intelectual robada". "A mí me parece de una hipócrita por parte de la Unión Europea hablar de guerra comercial con Estados Unidos cuando nosotros tenemos una guerra comercial con Estados Unidos. Es quizás la profunda hipocresía de la Unión Europea porque, por un lado, los mayores aranceles que sufren la ganadería, la agricultura y la industria europea los impone la propia Unión Europea. Pero es que los impone a los productores europeos. Pone aranceles y prohibiciones a los norteamericanos y, luego, subvenciona y facilita a los de Marruecos a los de Argelia. Y todos estamos locos", ha señalado.

El papel del centroderecha europeo

Una de las cuestiones en las que Daniel Lacalle ha profundizado es en lo que han conseguido Javier Milei o Donald Trump para unificar en torno a ellos a todos los movimientos que no son de izquierda. "Javier Milei va a Vistalegre a una reunión de soberanistas de derechas, si los quieres llamar así, y defiende las ideas de la libertad y a toda la audiencia le suena. Tú hablas con Steve Bannon y le hablas de las ideas de libertad y le suenan. Entran en los oídos".

A Jiménez Losantos le ha dicho que es "muy importante" que cuenta en su libro El retorno de la derecha que es que "en vez de buscar las diferencias, que lo que hagamos es ir a las personas que entienden la propiedad privada, que defienden la libertad de comercio, que pueden defender la libertad económica e inculcar las ideas de la libertad". "Fíjate que bien lo ha entendido la izquierda que ha dicho, aquí para dentro todo el mundo", ha indicado Lacalle.

"Lo que tiene que entender el centroderecha en Europa es que al acercarse a la socialdemocracia solamente va a encontrar perecer, que le ha pasado a los conservadores", ha explicado Daniel Lacalle. "Yo creo que tenemos la obligación de ver a aquellos que están a dos grados de separación para atraerlos a un grado de separación. Donald Trump entiende la batalla cultural perfectamente, como la entiende la la izquierda", ha añadido.

El economista ha alertado que "nuestro enemigo, el enemigo del mundo, es el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo y los que se han puesto alrededor de la socialdemocracia para cooptar completamente todas las instituciones europeas, en particular de activistas de ultra izquierda". "Entonces si nosotros no vemos esa confrontación como lo que es que tienes a los enemigos de todos los valores que nosotros defendemos. Y, además, que tienen como objetivo la destrucción del sistema occidental en todos los sentidos, moral, económico, financiero y político".

"Pues eso es lo que tiene que entender el centroderecha europeo y español, lo que tiene que entender es que solamente tiene dos opciones: unirse a la ola de la libertad y coordinar, reunir, a los libertarios, al centroderecha y a los soberanistas. O perecer", ha destacado Lacalle. Creo que "lo que pasa en Europa es que ni los partidos de centroderecha ni los partidos de izquierda entienden, ni han entendido jamás al Partido Republicano".