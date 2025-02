Trump descarta la entrada de Ucrania en la OTAN y ve "poco probable" que recupere todo el terreno arrebatado por Rusia

A falta de que se concreten las negociaciones en Ucrania anunciadas por Donald Trump tras una llamada a Vladimir Putin, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseht, dio algunas claves en una reunión del grupo de contacto sobre Ucrania en Bruselas. En el encuentro, Hegseth adelantó que algunas de las aspiraciones de Kiev para un pacto que finalice el conflicto no son, dijo, "realistas".

Entre ellas, citó la aspiración de Ucrania de adherirse a la OTAN: "Estados Unidos no cree que la entrada de Ucrania en la OTAN sea realista para un acuerdo negociado", señaló ante el ministro de Defensa ucraniano. El propio Trump, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, confirmó estas palabras: "No creo que sea práctico". "Tenemos un nuevo secretario de Defensa que es excelente. Hoy hizo una declaración diciendo que piensa que es improbable o impráctico. Creo que probablemente eso sea cierto", dijo Trump, quien añadió que estaría "de acuerdo" en retirar la promesa de ingreso de Ucrania en la OTAN de la mesa de negociación. En la última cumbre de la OTAN, celebrada en Washington con motivo de su 75 aniversario, la Alianza reafirmó el compromiso formulado por primera vez en 2008 de que Ucrania se convierta en miembro, aunque no se definió una fecha para su ingreso.

Por otro lado, Hegseth también avanzó que Kiev debería descartar recuperar las fronteras de antes de 2014, en alusión a Crimea. "Es un objetivo poco realista", que "sólo prolongará la guerra y causará más sufrimiento", señaló. El presidente estadounidense confirmó que en su opinión es "poco probable" y reiteró la necesidad de que Ucrania "haga la paz". "Sin duda, parece ser improbable. Tomaron mucha tierra y lucharon por ella, perdieron muchos soldados, pero me parece improbable. No estoy diciendo aquí mi opinión al respecto, pero he leído mucho sobre esto y muchas personas lo piensan", apuntó.

En cuanto a la ayuda militar, Trump aseguró que está asegurada pero volvió a referirse a que Kiev lo compense con sus recursos naturales, entre ellos los minerales críticos que tiene en su territorio, como tierras raras aún sin explotar.

En su intervención, Hegseth dio algunas de las claves del giro de la administración estadounidense y la "negociación" que ahora se inicia con nuevas condiciones para el presidente Volodimir Zelenski.

La "amenaza" china

Entre críticas al gasto en defensa europeo, alertando de que los países europeos tienen que ser "sinceros" con sus ciudadanos "sobre la amenaza a la que se enfrenta Europa" y hacerles ver que tienen que invertir el 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, el secretario de Defensa señaló que EEUU tiene sus propias amenazas.

Según señaló, Estados Unidos no puede poner el foco en la seguridad de Europa porque tiene que hacer frente a sus propias amenazas a su seguridad, como la situación de sus fronteras o la que supone un "competidor de la talla de la China comunista". "Estados Unidos está dando prioridad a la disuasión de la guerra con China en el Pacífico (...) La disuasión no puede fracasar por el bien de todos. Mientras Estados Unidos prioriza su atención a estas amenazas, los aliados europeos deben liderarlas desde el frente", dijo.

Alertó además de que si bien ha destacado que Washington sigue comprometido con la OTAN, la Alianza no perdurará en el futuro si los socios europeos no asumen la responsabilidad de la seguridad del continente. "Estados Unidos ya no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia", afirmó.

"No es una traición"

Desde Bruselas, Hegseth también se refirió a las reacciones del anuncio de una negociación sobre Ucrania: "Sin duda, no es una traición". "Ningún país" ha asumido "un compromiso mayor" con Ucrania que Estados Unidos frente a la invasión rusa a gran escala, dijo señalando que Washington ha proporcionado a Kiev "más de 300.000 millones de dólares".

"Así que Estados Unidos ha invertido en estabilizar esas líneas del frente tras la agresión de Rusia. No hay traición ahí. Hay un reconocimiento de que todo el mundo y Estados Unidos están dedicados e interesados en la paz, una paz negociada, como ha dicho el presidente Trump, que ponga fin a las matanzas", aseveró.

Trump, "hombre de paz"

Agregó que ello requerirá que tanto Moscú como Kiev "reconozcan cosas que no quieren". "Mi trabajo como secretario de Defensa, trabajando junto a la OTAN, es garantizar que las capacidades de defensa de esta alianza sean tan fuertes y robustas como sea posible para disuadir cualquier futura agresión en el continente", expuso, señalando que EEUU es "parte activa" de la OTAN y lo seguirá siendo.

"Creo que visteis ayer al presidente Trump, que es el mejor negociador del mundo, unir a dos partes para encontrar una paz negociada, que en última instancia es lo que todo el mundo quiere", declaró. "Como vieron ayer, hay un hombre en el mundo capaz de convocar a las partes para lograr la paz, y ese es el presidente Donald Trump", insistió.