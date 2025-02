Trump continúa su escalada verbal: "Zelenski más vale que se mueva rápido o se quedará sin país"

Después de culpar a Ucrania de ser la causante de la guerra por osar defenderse de la invasión rusa y de mofarse de los bajos índices de popularidad de Volodomir Zelenski en una entrevista con Elon Musk en su residencia de Mar-a-Lago, llegó la respuesta del presidente ucraniano en la que acusó a Donald Trump de ayudar a Vladimir Putin a salir del "aislamiento" y de vivir "en una burbuja de desinformación" creada por Rusia".

No ha parecido gustarle a Donald Trump que Zelenski no se quede callado y, ante el estupor mundial, el mandatario norteamericano ha escalado en sus descalificaciones hacia el presidente de Ucrania. En su red social social Truth Social ha calificado a Zelenski de "dictador sin elecciones" y ha advertido de que, si no actúa "rápido", su país podría desaparecer.

"Un dictador sin elecciones. Zelenski más vale que se mueva rápido o se quedará sin país", escribió Trump en Truth Social, donde volvió a criticar al mandatario ucraniano por "negarse a celebrar elecciones" y por estar "muy bajo en las encuestas en Ucrania".

Una vez más, Donald Trump sigue la estela de la desinformación rusa, pues Zelenski, que fue elegido presidente en 2019, podría haberse presentado a la reelección en unos comicios que deberían haberse celebrado en marzo o abril de 2024, pero que no han tenido lugar debido a la imposición de la ley marcial precisamente por la guerra provocada por la invasión rusa del este del país.

Parece claro que el objetivo de Trump es el mismo que el de Putin: colocar en Ucrania a un presidente títere que pueda manejar a su antojo para sus planes posteriores al fin de la guerra.

Diferenciarse de Biden

Obsesionado con diferenciarse de su antecesor, el presidente Joe Biden, Donald Trump señaló también que "lo único" en lo que Zelenski ha sido bueno es en "manejar a su antojo" al expresidente de EEUU, que se distinguió por su apoyo a Ucrania y por haber presentado un frente unido contra Rusia, coordinándose con la Unión Europea tanto en las sanciones contra la invasora Rusia como en ayuda militar a Ucrania.

Frente a la actuación de Biden, ellos están "negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo 'TRUMP' y la Administración Trump pueden hacer", señala orgulloso el mandatario en su red social.

Tono despreciativo hacia Zelenski

El tono de Donald Trump es, además, cada vez más despreciativo hacia Zelenski. "Pensadlo bien: un cómico de éxito moderado, Volodímir Zelenski, convenció a Estados Unidos para gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo por qué haber empezado, pero que él, sin EEUU y sin 'TRUMP', nunca podrá resolver", continuó el presidente de EEUU en Truth Social.

Vuelve así a insistir en su idea de que Ucrania nunca tuvo posibilidades de ganar la guerra, por lo que tendría que haberse rendido nada más iniciarse la invasión rusa del este del país y haber evitado los tres años de conflicto.

Visión aislacionista de EEUU

Otra idea en la que insistió en su mensaje en Truth Social es que "esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros. Tenemos un gran y hermoso océano que nos separa", afirmó Trump. Una imagen, la del "gran y hermoso océano que nos separa" que refleja la visión aislacionista del mandatario sobre la posición de EEUU en el mundo.

¿Una Tercera Guerra Mundial?

En otra intervención, el presidente de los EEUU ha hecho referencia a la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial que, en su opinión, "no está tan lejos", aunque a continuación ha querido tranquilizar a la opinión pública asegurando que "no va a suceder" por el hecho de estar él en la Casa Blanca. "No hay ningún beneficio para nadie en tener una Tercera Guerra Mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra", ha declarado.

Y vuelve con su obsesión con Biden: en el caso de que la Administración de su predecesor, Joe Biden, hubiera continuado un año más, "habríamos estado en la Tercera Guerra Mundial". "Ahora no va a suceder", ha aseverado el mandatario estadounidense.