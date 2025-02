La Casa Blanca y el Kremlin están más cerca que nunca debido a las pretensiones del presidente estadounidense de acabar con la guerra en Ucrania, algo que dijo que lograría en tan solo 24 horas. Sin embargo, dejar a los ucranianos fuera de las negociaciones "pone a Ucrania en una situación muy delicada. Ucrania estará en la mesa y en el menú", ha dicho Mira Milosevich, analista del Instituto Elcano, en Es la Mañana de Federico en esRadio, ya que los de Zelenski deberán aceptar casi cualquier condición que se le proponga porque "no puede seguir la guerra solo con el apoyo de la UE", mientras Trump repartirá territorios a Rusia.

El posible fin del conflicto

Además, Milosevich ha indicado que el Secretario del Tesoro de EE. UU. dijo que "la oferta americana es la mejor porque supone la protección de la paz en Ucrania y la protección de los estadounidenses que están pagando impuestos". Algo que pone de manifiesto la superioridad de la posición de Trump, que solo mira por sus intereses sin importarle lograr una paz justa para el pueblo ucraniano.

El pasado 24 de febrero se cumplieron tres años del conflicto, que parece no tener fin. Milosevich ha afirmado que, aunque el escenario "no pinta bien", "la victoria va a depender mucho de los europeos, ya que Europa no tiene capacidad de luchar sola apoyando a Ucrania; este es el problema".

La libertad y la OTAN

Respecto a la OTAN, creada por el presidente estadounidense Harry Truman en 1949, Milosevich ha destacado que "estamos en un momento de transformación de la relación transatlántica, es una reconfiguración muy peligrosa", ya que las nuevas decisiones de la administración estadounidense afectan a la economía, la política y las relaciones transatlánticas. Además, la OTAN no tiene buena fama entre los estadounidenses, ya que consideran que los europeos no cumplen con los estándares ni se lo toman en serio. "Si la OTAN no tiene a EEUU, es un cuerpo vacío, sin sentido", ha afirmado Milosevich.

Milosevich ha comparado el conflicto actual con el de la Guerra Fría, donde la palabra "libertad" era la protagonista, ya que en los países comunistas estaba mitificada, era considerada algo heroico. Mira Milosevich, ante las negociaciones de Trump con Putin ha advertido que "La gente da por hecho que hay libertad, y este es el problema".

Culpables y el futuro de Europa

Por otro lado, Milosevich ha señalado que los partidos de extrema derecha en Europa admiran una figura como la de Putin: "Posiblemente hay una admiración hacia los hombres fuertes, los autócratas. Ven a Putin como un protector de los valores tradicionales y conservadores".

Ante la inminente amenaza comunista de Putin y tras su invasión de Ucrania, Milosevich ha argumentado que "Europa está en una situación muy delicada", por lo que deberá despertar y ponerse en acción para frenar la expansión rusa. Pero "a Europa no le basta sólo con despertar, tiene que levantarse de la cama". Ante esto, uno de los principales roles militares estará en manos de Polonia, un país que invierte mucho en el ámbito militar y que limita con Rusia. Aunque Milosevich ha concluido que "Rusia no tiene capacidad de conquistar Europa del Este".