Demoledora carta de Lech Walesa a Donald Trump: "La gratitud se debe a los heroicos soldados ucranianos"

Lech Walesa, uno de los héroes polacos de la resistencia contra el comunismo, le ha escrito, junto a otros 38 presos políticos del comunismo, una carta a Donald Trump sobre su tratamiento a Zelenski:

"Excelentísimo Señor Presidente, Vimos el reportaje de su conversación con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski con miedo y disgusto. Consideramos insultante sus expectativas de recibir respeto y gratitud por la ayuda material que brindan los Estados Unidos a Ucrania luchando contra Rusia. La gratitud se debe a los heroicos soldados ucranianos que derramaron su sangre en defensa de los valores del mundo libre. Llevan más de 11 años muriendo en primera línea en nombre de estos valores e independencia de su Patria, que fue atacada por la Rusia de Putin.

No entendemos cómo el líder de un país que es el símbolo del mundo libre no puede verlo.

Nuestro horror también fue causado por el hecho de que la atmósfera en la Oficina Oval durante esta conversación nos recordó a los interrogatorios del Servicio de Seguridad y de las salas de debate en los tribunales comunistas. Fiscales y jueces a instancias de la todopoderosa policía política comunista también nos explicaron que ellos tienen todas las cartas y nosotros ninguna. Nos exigieron que detengamos nuestro negocio, argumentando que miles de personas inocentes sufren por nuestra culpa. Nos privaron de nuestras libertades y derechos civiles porque nos negamos a cooperar con el gobierno y nuestra gratitud. Estamos sorprendidos de que el Sr. Presidente Volodymyr Zelenski haya sido tratado de la misma manera.

La historia del siglo XX muestra que cada vez que Estados Unidos quiso mantener su distancia de los valores democráticos y de sus aliados europeos, terminó siendo una amenaza para sí mismos. Esto fue entendido por el presidente Woodrow Wilson, quien decidió unirse a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917. El presidente Franklin Delano Roosevelt entendió esto, al decidir después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 que la guerra por la defensa de Estados Unidos se libraría no sólo en el Pacífico, sino también en Europa, en alianza con los países atacados por el Tercer Reich.

Recordamos que sin el presidente Ronald Reagan y el compromiso financiero estadounidense no habría sido posible traer el colapso del imperio de la Unión Soviética. El presidente Reagan era consciente de que millones de personas esclavizadas estaban sufriendo en la Rusia soviética y en los países que conquistó, incluyendo miles de presos políticos que pagaron por su sacrificio en defensa de los valores democráticos con libertad. Su grandeza se demostró en el hecho de que sin dudarlo llamó a la URSS el ‘Imperio del Mal’ y planteó una lucha decisiva. Ganamos, y la estatua del presidente Ronald Reagan se encuentra hoy en Varsovia frente a la embajada de EE. UU.

Lech Walesa, uno de los héroes polacos de la resistencia contra el comunismo, le ha escrito, junto a otros 38 presos políticos del comunismo, una carta a Donald Trump sobre su tratamiento a Zelenski: Excelentísimo Señor Presidente,

Vimos el reportaje de su conversación con el… — Santiago Navajas (@santiagonavajas) March 3, 2025

Sr. Presidente, la ayuda material - militar y financiera- no puede ser equivalente a la sangre derramada en nombre de la independencia y la libertad de Ucrania, Europa, así como de todo el mundo libre. La vida humana no tiene precio, su valor no se puede medir con dinero. La gratitud se debe a aquellos que hacen el sacrificio de sangre y libertad. Es obvio para nosotros, el pueblo de ‘Solidaridad’, ex presos políticos del régimen comunista que sirven a la Rusia Soviética.

Pedimos a los Estados Unidos que se reafirmen en las garantías que ofrecieron junto a Gran Bretaña en el Memorando de Budapest de 1994, en el que se registra la obligación directa de defender las fronteras de Ucrania a cambio de renunciar a sus recursos de armas nucleares. Estas garantías son incondicionales: no se dice que se trata de estas ayudas como un intercambio económico.

Lech Walesa, preso político, líder de Solidaridad, expresidente de la República de Polonia".