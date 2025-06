Trump concede otra prórroga ilegal de tres meses a TikTok para seguir operando en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un nuevo decreto este jueves que concede una prórroga de 90 días, hasta el 17 de septiembre, a la red social TikTok para que se desvincule de su empresa matriz, la china ByteDance. La medida busca dar una solución definitiva a un problema que la Administración considera de seguridad nacional.

La orden especifica que, durante este nuevo plazo, el Departamento de Justicia no aplicará sanciones por incumplimiento de la Ley de Protección de EEUU contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros. Se trata de la tercera prórroga que concede Trump desde que regresó a la Casa Blanca, buscando un desenlace que permita a la aplicación seguir operando en el país, a pesar de que el Congreso puso como plazo el 19 de enero de este año y no incluyó en la norma ninguna cláusula que permita al presidente conceder prórrogas, lo que convertiría en ilegal el decreto. No obstante, nadie ha presentado hasta el momento ninguna demanda para forzar el cierre.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que el objetivo de Trump "no es que TikTok desaparezca". Según Leavitt, la Administración trabajará en este tiempo para asegurar un acuerdo que garantice a los estadounidenses poder seguir usando la plataforma con la seguridad de que sus datos están protegidos del régimen de Pekín. Sin embargo, las continuas prórrogas no han ayudado a incentivar a ByteDance a vender, en el convencimiento de que Trump seguirá incumpliendo su obligación de cerrar TikTok y sufrir el daño que su cierre podría tener en su popularidad entre los jóvenes norteamericanos.

Esta situación se hereda de la legislación aprobada por el Congreso bajo el mandato del demócrata Joe Biden, que obligaba a la empresa a encontrar un comprador no "adversario" antes del 20 de enero. Por ello, la red social estuvo cerrada en Estados Unidos desde la madrugada de ese día hasta que doce horas después Donald Trump tomó posesión y firmó la primera de las sucesivas prórrogas que ha concedido a la empresa china para facilitar una venta a una compañía estadounidense, insistiendo en que la red social, con gran penetración entre los jóvenes, contribuyó a su triunfo en las elecciones de noviembre.