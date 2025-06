Trump a Putin: "No necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que rechazó de plano su ayuda para lidiar con Irán. 'No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo', le espetó Trump al líder del Kremlin, según relató el propio mandatario a bordo del Air Force One.

La prioridad para Trump siempre ha sido la de poner fin a la guerra en Ucrania, algo que en campaña aseguró que haría en 24 horas. "Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia", aseguró, presionando así a Putin para que cese la invasión que inició en febrero de 2022. Esta postura, que busca un entendimiento entre Moscú y Kiev, contrasta con las críticas que ha vertido sobre los ucranianos, a pesar de ser las víctimas de la agresión rusa.

Por su parte, el Kremlin, que se ha posicionado como uno de los principales aliados de Irán, intenta desviar la atención. Putin llegó a afirmar que el conflicto de Ucrania es "diferente" del de Israel e Irán, e insiste en el "reconocimiento de la realidad creada sobre el terreno", una fórmula para exigir la capitulación de Ucrania y la anexión de los territorios ocupados.

Rifirrafe con Medvedev

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tenido ya sus más y sus menos con la dictadura rusa, instándola a no utilizar "a la ligera" el término "nuclear" en respuesta a un mensaje del exmandatario Dimitri Medvedev en la que planteaba que varios países estaban dispuestos a suministrar a Irán sus propias ojivas.

"¿He oído al expresidente Medvedev dejando caer la 'palabra con N'? ¡Nuclear!", ha preguntado Trump en su red Truth Social. "¿Lo ha dicho de verdad o es sólo producto de mi imaginación? Si lo ha dicho y se confirma, por favor hacédmelo saber inmediatamente", ha reclamado, sin aludir a nadie concreto. "Supongo que por eso Putin es 'el jefe'", añadió el mandatario norteamericano, en un mensaje en el que ha vuelto a defender la capacidad militar de Estados Unidos un día después de los bombardeos sobre tres instalaciones nucleares de Irán.

El propio Medvedev ha respondido a Trump en un mensaje en el que recula afirmando que "Rusia no tiene intención de suministrar armas nucleares a Irán porque, al contrario que Israel, somos firmantes del Tratado de No Porliferación Nuclear".