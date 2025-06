Zohran Mamdani, el socialista que puede llevar a Nueva York a la ruina

Mamdani da la sorpresa en las primarias demócratas

Las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York han dado un vuelco que pocos anticipaban hace un par de semanas. Zohran Mamdani, un joven de 33 años con un perfil izquierdista radical, se ha alzado con la victoria en un proceso de votación cuyo resultado final se desconoce, porque el sistema de votación por orden de preferencia provoca recuentos más largos y complicados, pero cuyos primeros datos han llevado a su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, a reconocer su derrota.

Mamdani no es precisamente un hijo del pueblo. Hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón: un hombre de cuna privilegiada que aboga por políticas que suenan bien, que le hacen sentirse muy bien consigo mismo, pero que en la práctica suelen castigar a los menos pudientes. Y así lo han entendido los votantes de estas primarias: los de rentas más bajas apoyaron masivamente a Cuomo, mientras el apoyo a Mamdani sube según aumenta la renta.

Una plataforma polémica

Su plataforma electoral es un compendio de promesas utópicas que suenan bien en mítines pero que han demostrado ser desastrosas en la realidad. Propone un control de precios más estricto de los alquileres, una medida que, como hemos visto en España, reduce la oferta de vivienda y dispara los precios. También promete autobuses gratuitos, una idea que en otras ciudades ha convertido el transporte público en refugio de vagabundos y delincuentes, expulsando a quienes más necesitan usarlos. Y no se queda ahí: su plan de abrir tiendas de alimentación municipales recuerda a una iniciativa idéntica del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, otro ideólogo de izquierdas que tras intentar hacer lo mismo acabó abandonando el programa y negándose a publicar los resultados del experimento.

Pero si sus propuestas económicas son preocupantes, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. Su arresto en octubre de 2023 durante una protesta frente a la casa de Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, junto con su apoyo a grupos como Students for Justice in Palestine, ha llevado a líderes judíos a acusarlo de fomentar el antisemitismo. En la ciudad con la mayor comunidad judía en Estados Unidos, la elección de Mamdani lanzaría un mensaje claro y desgraciadamente conocido para los judíos de la diáspora: no sois bienvenidos.

El ascenso de Mamdani recuerda al de Brandon Johnson en Chicago, otro izquierdista puro que llegó a la alcaldía en 2023 con promesas similares desde el sindicato de profesores, uno de los bastiones más radicales de la izquierda estadounidense. El resultado es un índice de aprobación del 14%, consolidándolo como el alcalde más impopular de Estados Unidos. Nueva York parece dispuesta a repetir el mismo error, seducida por promesas que suenan bien pero que históricamente han fracasado.

La incapacidad de las políticas de izquierda para resolver los problemas de las grandes ciudades norteamericanas está más que demostrada. Desde el aumento de la delincuencia en San Francisco hasta el colapso económico de Detroit, los experimentos socialistas han dejado un rastro de promesas rotas. Sin embargo, candidatos como Mamdani siguen ganando elecciones, impulsados en parte por la polarización ideológica, sí, pero planteando también una pregunta incómoda: ¿qué dice de los republicanos, incapaces de articular programas electorales que atraigan a los votantes menos ideologizados?

Un noviembre clave

Mientras Nueva York se prepara para un noviembre explosivo, con Mamdani enfrentándose al actual alcalde Eric Adams, que se presenta como independiente, y al republicano Curtis Sliwa, que no logró llegar al 30% en las elecciones anteriores, en Florida ya lo están celebrando. El gobernador Ron DeSantis ya ha recibido con sorna los resultados, augurando que los precios de la vivienda en Palm Beach se dispararán aún más. Si Mamdani logra imponerse en noviembre, sus políticas previsiblemente acelerarán el éxodo de neoyorquinos al estado del sol, que ya se aceleró durante el mandato de Adams. Las empresas de mudanzas van a ser los únicos que prosperen en la ciudad de Nueva York.