Para desgracia de conspiranoicos, a Epstein no lo mató nadie

La derecha norteamericana está que trina tras la publicación de los resultados de la investigación del FBI sobre la llamada "lista de Epstein", que aseguran que no existe una "lista de clientes" incriminatoria de Jeffrey Epstein, el financiero y explotador sexual de menores muerto en prisión en 2019, ni pruebas creíbles de que chantajeara a figuras prominentes o de que su muerte fuera un homicidio. Este informe, respaldado por la difusión de dos videos de vigilancia que muestran que nadie entró en su celda la noche de su muerte, confirma que, pese a cinco años de memes de "Epstein didn’t kill himself", Epstein sí que se suicidó.

Controversia

La controversia se intensificó porque, durante años, figuras cercanas a Trump y el movimiento MAGA, aunque hay que reconocer que no el propio Trump, han alimentado teorías conspirativas sobre una supuesta "lista de clientes" de Epstein que implicaría a personas de las élites del país en su red de tráfico sexual de menores. Esa lista se habría ocultado porque afectaría a demasiada gente poderosa y a Epstein lo hicieron desaparecer para que no hablara.

Dentro del género, no era la teoría de la conspiración más peregrina. Es sabido que en el avión privado de Epstein, bautizado como Lolita Express, viajaron en numerosas ocasiones personajes como Bill Clinton o el príncipe Andrew, pero lo que nunca estuvo claro fue quién y cuántas veces visitó la isla privada del magnate, que es donde tenía lugar el abuso sexual de menores de edad. Por otro lado, el suicidio en sí también generó muchas dudas, puesto que fue una negligencia extraordinaria para una cárcel de alta seguridad, dado que el preso tenía riesgo de suicidio y no se siguieron protocolos básicos como el de ponerle un compañero de celda; incluso la cámara más cercana falló justo ese día.

Entre los defensores de esta teoría estaban Kash Patel y Dan Bongino, las dos personas elegidas por Trump para dirigir el FBI. ¿Y qué mejor para desmontar una teoría de este tipo que poner a sus defensores al frente de la investigación? Los nuevos jefes del FBI ya aguaron las expectativas en mayo cuando en una entrevista dijeron que habían visto los vídeos de las demás cámaras de la cárcel del día del suicidio y no mostraban que nadie hubiera entrado en la celda donde Epstein estaba solo. Ahora esos vídeos son públicos.

La lista

Pero faltaba el tema de la lista, y ahí el Gobierno de Trump cometió un grave error. Fue en febrero. La fiscal general Pam Bondi aseguró en una entrevista tener la lista "en su escritorio" para revisarla antes de su publicación. Sin embargo, ahora dicen que no existe. ¿Cómo puede ser eso? La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, aclaró que lo que Bondi tenía en ese momento era la totalidad de los documentos relacionados con los crímenes de Epstein. No dudo que sea así, y que la fiscal general asumió erróneamente que dentro de ese archivo que aún no había revisado estaría la lista, pero basta un error como éste para provocar que mucha gente se agarre a ese clavo ardiendo para seguir creyendo y que ahora encima dirijan sus iras contra Trump por ocultarla. Serán menos que antes, pero seguirán existiendo.

Al final, siempre ha habido dos tipos de personas que creen en este tipo de cosas: quienes tienen dudas racionales que pueden ser convencidos con argumentos y los que han invertido parte de su identidad en la creencia de que existe algo que no nos cuentan. Por eso sigues teniendo a quien se cree que el 11S fue un atentado de los servicios de inteligencia norteamericanos o israelíes y seguiremos teniendo quien esté convencido de que Epstein no se suicidó.