Condenada una senadora demócrata por entrar a robar a casa de su madrastra

Tras tres horas de deliberación, el jurado ha determinado que la senadora estatal demócrata Nicole Mitchell es culpable de robo en primer grado y posesión de herramientas para cometer un robo. La sentencia se hará esperar, pero será de al menos tres meses de cárcel, y la senadora ya ha anunciado que dimitirá en diferido dentro de dos semanas.

El incidente que llevó a Mitchell al banquillo ocurrió en la madrugada del 22 de abril de 2024, cuando la senadora, entonces de 49 años, fue sorprendida por la policía en el sótano de la casa de su madrastra en Detroit Lakes, a casi cuatro horas de su distrito en Woodbury. Según la denuncia, Mitchell ingresó a la vivienda a través de una ventana del sótano, armada con una palanca y una mochila negra que contenía su identificación del Senado, dos computadoras portátiles, un teléfono móvil y recipientes de Tupperware.

Al ser descubierta, la senadora, que había trabajado de meteoróloga de televisión y como teniente coronel de la Guardia Nacional Aérea, dijo a los agentes: "Está claro que no se me da bien esto", en un comentario que añade un toque casi caricaturesco al episodio. Mitchell alegó que su intención era recuperar por su valor sentimental objetos de su difunto padre, incluidas sus cenizas, debido a una relación fracturada con su madrastra, quien, según la acusación, le había enviado un pequeño recipiente con parte de las cenizas, aunque Mitchell lo consideró insuficiente.

La madrastra, por su parte, expresó tener miedo de que la senadora quisiera asesinarla y afirmó que la mayoría de las cenizas de su esposo fueron enterradas. El abogado de Mitchell, Bruce Ringstrom Sr., describió el caso como el resultado de una disputa familiar agravada por tensiones personales, negando que se tratara de un acto delictivo premeditado. Además, decidió cambiar la excusa de la senadora para entrar ilegalmente en la vivienda: en su testimonio pretendió hacer creer al jurado que su intención era comprobar que su madrastra se encontraba bien, asegurando que padece demencia senil y que hacía varias semanas que no había conseguido contactar con ella. A las cuatro y media de la mañana. No sorprende que el jurado no se lo tragara.

Sin consecuencias políticas

Más allá del carácter rocambolesco del caso, las implicaciones políticas podían haber sido profundas. El Senado de Minnesota está dividido en partes casi iguales, con los demócratas ostentando una mayoría de un solo escaño (34-33). En principio, la dimisión de Mitchell debería dejar la cámara empatada, pero el fallecimiento de un senador republicano de 75 años de edad este mismo lunes la dejará de nuevo con mayoría demócrata hasta que se celebren elecciones especiales para sustituir a ambos.

Nicole Mitchell fue arrestada en plena sesión legislativa de 2024. Su voto era crucial: sin él, los demócratas no podían aprobar nada. Así que el Senado votó para decidir si Mitchell podría seguir votando durante el resto de la sesión. El resultado fue, cómo no, 34-33, con Mitchell emitiendo el voto decisivo para asegurarse su propia permanencia, lo que permitió que los demócratas aprobaran un buen número de leyes gracias al voto decisivo de la senadora ladrona. Fue una vez concluida la sesión cuando los líderes del Partido Demócrata, con el gobernador excandidato a la vicepresidencia Tim Walz a la cabeza, exigieron unánimemente su dimisión, sabiendo que había tiempo de sobra para sustituirla en una elección especial antes de 2025.

Sin embargo, Mitchell sorprendió a todos negándose a dimitir y el juez jugó a favor de los demócratas concediendo un aplazamiento que permitió a la senadora participar en la sesión legislativa de 2025, a pesar de los cargos por delitos graves en su contra, dando de nuevo con su voto la mayoría a su partido. En contraste, durante la misma sesión legislativa, un miembro republicano de la Cámara fue arrestado por un delito sexual. Los líderes republicanos exigieron su dimisión inmediata, y este renunció sin demora. Hasta ahora, esa era la práctica habitual en los raros casos de legisladores acusados de crímenes. Pero como sucede en España con el PSOE, al Partido Demócrata le dan igual las reglas más elementales si está en juego el poder.