Putin plantea quedarse el Donbás y Zelenski advierte que la paz es imposible bajo las bombas

Las negociaciones para la Paz en Ucrania se complican. Tras la cumbre entre Trump y Putin de este viernes en Alaska, el presidente ruso no da su brazo a torcer. Sus condiciones pasan por quedarse los territorios ya anexionados: todo el Donbás y Crimea, y que Ucrania quede al margen de la OTAN.

En la reunión con el presidente norteamericano Putin dijo que su propuesta pasa por la retirada de las tropas ucranianas del Donbás —región que comprende Donetsk y Lugansk— a cambio de frenar la ofensiva en el sur y cesar los ataques en el resto del país.

Según filtraciones recogidas por varios medios internacionales, Putin se comprometió ante Trump a detener los bombardeos y ataques con drones contra el centro y el oeste de Ucrania si Kiev aceptaba ceder la práctica totalidad del Donbás, una concesión territorial que dejaría a Ucrania en una situación de extrema vulnerabilidad. El Kremlin, además, mantiene sobre la mesa otras condiciones fundamentales: la neutralidad de Ucrania fuera de la OTAN, garantías para la población rusoparlante y el reconocimiento de los territorios ya anexionados, incluida Crimea.

El presidente ruso habría deslizado incluso estar dispuesto a negociar una retirada de sus tropas en zonas menores del norte, como Sumi y Járkov. En paralelo, se debatió la posibilidad de ofrecer a Kiev garantías de seguridad internacionales sin implicar a la Alianza Atlántica, en línea con una fórmula de misión multinacional que Trump defendió antes de la cita.

Muy lejos de las pretensiones ucranianas

La oferta, sin embargo, choca frontalmente con la posición ucraniana. En un mensaje difundido en la red social X, el presidente Volodimir Zelenski advirtió que las conversaciones de paz son inviables mientras continúen los ataques rusos. "Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo cesará las matanzas. Esto complica la situación", afirmó. Para el mandatario, que Putin no ordene el fin de las ofensivas evidencia que será necesario un "gran esfuerzo" para lograr una coexistencia pacífica.

Zelenski insistió en que Ucrania no está dispuesta a ceder territorios y reiteró que "detener las matanzas es un elemento clave para detener la guerra". Con la vista puesta en su reunión del lunes en la Casa Blanca, el presidente ucraniano explicó que ha mantenido conversaciones con sus socios europeos para coordinar posiciones. En paralelo, la llamada Coalición de Voluntarios —integrada por una treintena de países aliados de Kiev— celebrará este domingo un nuevo encuentro telemático para evaluar los últimos movimientos.

Trump, por su parte, ha trasladado a varios líderes europeos el contenido de la oferta rusa y baraja fijar una cumbre trilateral con Putin y Zelenski a finales de agosto, aunque la sede de esa hipotética cita todavía no se ha decidido.