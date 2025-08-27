Tres muertos y 20 heridos tras un tiroteo en la iglesia de una escuela católica de Minnesota

Un tiroteo ocurrido este miércoles en la escuela católica Annunciation, en Minneapolis (Minnesota), ha dejado al menos tres muertos y unos veinte heridos, según han confirmado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y medios como ABC y Fox News, citados por EFE.

La policía de la ciudad ha informado de que entre los fallecidos se encuentra el autor de los disparos, que ha irrumpido en la iglesia del colegio durante una misa y "se ha quitado la vida" tras abrir fuego de manera indiscriminada. Las autoridades han precisado que la situación ya no supone "una amenaza activa".

La web del centro escolar, fundado en 1923 y con alumnado desde preescolar hasta octavo grado, señalaba que este miércoles estaba programada una misa a las 8:15 de la mañana. El lunes había comenzado el curso con las primeras fotografías de estudiantes en uniforme difundidas en redes sociales.

Declaraciones del gobernador

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha escrito en la red social X: "He sido informado sobre el tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informándoles a medida que tenga más información". Ha añadido además: "Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este terrible acto de violencia".

I've been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene. I'm praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado en Truth Social: "He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota". Ha calificado lo sucedido como "terrible" y ha destacado la respuesta de las fuerzas de seguridad: "El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!".