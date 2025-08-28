EEUU señala que "valora sus relaciones con Dinamarca" ante las tensiones por Groenlandia

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha señalado en declaraciones a Europa Press que Estados Unidos "valora sus relaciones con Dinamarca, un aliado de la OTAN, y con el gobierno y el pueblo de Groenlandia", después de que Copenhague convocase al encargado de negocios americano tras la supuesta presencia de ciudadanos de su país llevando a cabo "operaciones de influencia" en Groenlandia.

De igual manera, el portavoz ha destacado que Estados Unidos "busca mantener la cooperación a todos los niveles a partir de los intereses compartidos, la transparencia y la confianza mutua".

Sobre la cuestión groenlandesa ha precisado que tanto Trump como su vicepresidente JD Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio "han sido claros" sobre su situación sobre el archipiélago danés. "Estados Unidos respeta el derecho del pueblo de Groenlandia a la hora de determinar su propio futuro", ha dicho el portavoz.

Esta semana la emisora nacional danesa ha señalado que al menos tres personas con conexiones con el presidente de Estados Unidos han estado realizando operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia. Ante esta situación, el portavoz ha declinado pronunciarse sobre esta situación y ha señalado que Washington "no tiene comentarios que realizar sobre las acciones de ciudadanos privados estadounidenses en Groenlandia".

"Operaciones de influencia"

Según la emisora danesa DR, los ciudadanos estadounidenses estarían elaborando, entre otras cosas, una lista de los groenlandeses que cuentan con una actitud positiva o negativa sobre las intenciones de Trump de hacerse con Groenlandia. La emisora danesa señaló que sus fuentes utilizan las palabras "infiltración" y "operaciones de influencia".

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, dijo el miércoles que "cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del Reino será, obviamente, inaceptable" en declaraciones recogidas por DR.

Por otro lado, el ministro también reconoció Dinamarca "es consciente de que hay actores internacionales que siguen mostrando un interés en Groenlandia y su posición en el Reino de Dinamarca" por lo que "no es sorprendente si experimentamos intentos externos de influir en el futuro del Reino de ahora en adelante".

Trump lleva demostrando su interés por Groenlandia desde que comenzó su primer mandato y desde enero lleva realizando numerosos comentarios acerca de este territorio. Sin embargo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya avisó a principios de año que Groenlandia "no esta en venta" y en marzo el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen señaló que Estados Unidos no va a adquirir Groenlandia.