Aviones militares de Maduro sobrevuelan un buque de la Armada estadounidense en una "acción altamente provocadora"

Continúa la escalada de tensión entre EEUU y Venezuela. Tras el anuncio de Donald Trump de un ataque en aguas del Caribe contra un narcobuque procedente de Venezuela cargado de drogas, el Gobierno de EEUU ha denunciado este jueves que dos aviones militares de Venezuela han sobrevolado un buque de la Armada estadounidense.

Previamente, EEUU había desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

La acción de los aviones militares venezolanos denunciada este jueves por EEUU ha sido considerada por el Departameno de Estado norteamericao como una "acción altamente provocadora", y ha advertido a Caracas de que se abstengan de "interferir" en sus operaciones contra el narcotráfico. Así lo ha señalado en su cuenta en la red social X en un comunicado.

La cartera dirigida por Pete Hegseth ha asegurado en el mismo comunicado que el objetivo de Caracas es "interferir en (sus) operaciones contra el narcoterrorismo" y ha advertido "al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense".

Esta acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hayan disparado a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "narcoterroristas del Tren de Aragua" que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once "ejecuciones extrajudiciales".

Donald Trump ha acusado a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos. Por su parte, el autócrata venezolano, Nicolás Maduro, ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".