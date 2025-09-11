La SER justifica el asesinato de Charlie Kirk con bulos y descalificaciones: "Era un fascista"

El programa Hoy por Hoy de la Cadena SER ha dedicado un segmento al final de su tertulia al asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense fundador de Turning Point USA. Su directora, Angels Barceló, lo comenzó con su habitual tono de superioridad moral calificando a la víctima de ultraconservador antes de dar paso a la corresponsal en Washington, Sara Canals, quien por supuesto comenzó su relato no sólo llamándole ultra sino caricaturizando sus ideas para mostrarlo a sus oyentes bajo la peor luz posible.

Barceló: Activista ultraconservador que despreciaba al colectivo trans Corresponsal: Era un provocador. Bulo de que defendía la esclavitud de los negros. Es culpa del divisivo Trump. Guardans: Era un fascista despreciable. Un corte para la historia de la infamia mediática. pic.twitter.com/gyBVOOv3HC — Víctor Núñez Díaz (@victornunezd) September 11, 2025

Entre las numerosas acusaciones de la corresponsal, como la de indicar que estaba en contra del colectivo trans por pensar que sólo existen dos sexos, comentó que Kirk "se disponía a debatir acaloradamente y de forma provocadora, el formato estrella de todos sus eventos". Efectivamente, Charlie Kirk debatía con todo el mundo, especialmente con quienes se oponían a sus ideas. Por eso acudía a los campus universitarios, que son las zonas con mayor densidad de votantes de izquierda del país. Los numerosos vídeos donde pueden verse estos debates hablan del civismo con que se conducía el activista, quien no en pocas ocasiones se veía obligado a pedir a su público más afín que fuera respetuoso con los progresistas que se animaban a debatir con él.

"Llegó a declarar, por ejemplo, que a los negros les iba mejor durante la esclavitud porque cometían menos crímenes", nos aseguró la corresponsal. Pero es mentira. Es un bulo que se inventó anoche, con el cadáver aún caliente, el tertuliano Ignasi Guardans:

"Los negros no estaban bien cuando eran esclavos.

Pero cometían menos delitos"

Sigamos recordando la vida y el legado de este fanático al que le han pegado un tiro. pic.twitter.com/3HVZbPXU1C — Ignasi Guardans (@iguardans) September 11, 2025

Con ver el vídeo basta para ver la mentira. Charlie Kirk habla de los años 40 y la esclavitud fue abolida en todo Estados Unidos en 1865, con la victoria de la Unión en la guerra civil. Tres cuartos de siglo antes del periodo del que hablaba. Hay sin duda razones para pensar que Kirk se equivocaba, siendo la principal de ellas las llamadas leyes de Jim Crow que discriminaban a los negros en los estados del sur. Pero también argumentos a favor, como que económicamente estaban aproximadamente a la misma distancia relativa de la población blanca y mejorando y aún no había tenido lugar la destrucción de las familias que comenzaría en los 60. Pero por más que sea razonable concluir que Kirk se equivocaba, no es lo mismo que la mentira que Canals y Guardans cuentan de él, y que se desmiente con escuchar un vídeo que dura unos pocos segundos.

Para terminar el segmento, Barceló dio paso a Ignasi Guardans, que pese a la advertencia de que quedaba poco tiempo dio rienda suelta a su discurso de odio contra el finado del que habíamos sido testigos horas antes de la red social X. Empezó por acusar a Trump de "estar detrás de la violencia que ha llegado a esto" para concluir que Kirk era "un fascista"; "no hay que matar fascistas, pero no les dignifica la muerte". "Era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio", terminó diciendo como conclusión de su perfil sobre la víctima de la violencia política.

La noche de infamia de Guardans

Este fragmento de la tertulia radiofónica del programa matutino de la SER ha venido después de que el tertuliano Guardans, quien fuera diputado regional por CiU y alto cargo con el Gobierno de Zapatero, se pasara media noche soltando bulos sobre Charlie Kirk para excitar el odio contra él. Ya he analizado uno de ellos, el que repitió la corresponsal de la SER sobre la esclavitud, pero dista mucho de ser el único.

Cuando apenas acabábamos de enterarnos de que Kirk había fallecido, lo llamaba fascista y promotor del neofascismo, por supuesto sin aportar pruebas porque Kirk estaba más en el centro derecha norteamericano –que incluye ciertas posturas, como la defensa del derecho a portar armas, que en España están muy lejos del centro– y era especialmente amigo de la libertad de expresión y el debate, que como todos sabemos es lo que distingue más a los fascistas de quienes no lo son.

En EEUU alguien ha asesinado a un fascista y promotor del neofascismo.

No tengo nada positivo que decir de ese tipo, ni vivo ni muerto.

Pero, al menos por ahora, nada justifica la violencia contra esos miserables en aquel país.

Esa muerte es un crimen y así debe ser tratada. — Ignasi Guardans (@iguardans) September 10, 2025

Como quizá se dio cuenta de que llamar fascista sin más a alguien que acababa de ser asesinado, procedió a soltar supuestas perlas que habría dicho el finado a lo largo de la noche. Por ejemplo, entrecomilló estas palabras adjuntando un vídeo donde, de nuevo, no las decía:

El asesinado:

"Mujeres de raza negra, no teníais capacidad cerebral para ser tomadas en serio. Necesitasteis robarle el puesto a una mujer blanca".

Matar a gente así en tiempo de paz es condenable.

Pero ni respeto ni dolor por ese desgraciado. Por su familia, quizá. https://t.co/87sRrhQpzK — Ignasi Guardans (@iguardans) September 11, 2025

Lo que Charlie Kirk explicaba en el vídeo es que varias mujeres afroamericanas con nombres y apellidos habían reconocido que su raza les había ayudado y lamentaba que la discriminación positiva, ayudándolas a ellas, había dejado en la cuneta a quienes por mérito deberían haber ocupado sus puestos. Pero posiblemente el peor delito de desinformación cometido por Guardans fue el siguiente:

"Las leyes perfectas de Dios ordenan apedrear a los gays hasta su muerte".

Más palabras del muerto.

Ningún respeto por su memoria. Solo desprecio y condena.

Pero por supuesto matarle de un tiro merece condena; no era una opción legítima en tiempos de paz. https://t.co/O7Uie9RrJK — Ignasi Guardans (@iguardans) September 11, 2025

En este vídeo, lo que hacía Kirk era replicar a otra youtuber, Ms. Rachel, quien había basado en una cita del Levítico su argumento de que la Biblia justificaba la celebración del "mes del Orgullo". Para demostrar que se equivocaba usando el Levítico como fuente leyó otra cita del mismo en la que se decía que había que apedrear a los gays. Porque para él era algo obviamente injustificable por mucho que el Antiguo Testamento lo dijera y le parecía la demostración definitiva de que el Levítico no era una buena fuente en la que basar tus ideas.

Si Charlie Kirk era para Guardans "un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio", ¿qué podemos decir del tertuliano, después de demostrar que ha estado desde que Kirk fue asesinado desinformando sobre sus ideas para generar odio hacia él? DC Comics ha despedido a una de sus guionistas por burlarse del asesinato de Charlie Kirk. Desgraciadamente, mentir para justificar un asesinato político no va a provocar que lo despidan de la Cadena SER. Es mucho más probable que le suban el sueldo.