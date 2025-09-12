Menú
Continúa la búsqueda del asesino del activista, extremadamente popular en la derecha norteamericana y que sólo tenía treinta y un años.

El FBI difunde un vídeo del asesino de Charlie Kirk escapando del campus

LD / Agencias

El FBI, junto a las autoridades locales de Utah, han hecho público un video del sospechoso de haber disparado a Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

El FBI ha difundido más imágenes del individuo, pidiendo colaboración ciudadana para su localización y ofreciendo 100.000 dólares de recompensa a quien pueda ofrecer algún dato.

En cuanto al arma, se trataría de un rifle de "gran potencia" según el comisario del Departamento de Seguridad Pública de Utah, y fue localizado en una zona boscosa. El Wall Street Journal ha informado de que también se encontró munición grabada con proclamas trans y contra el fascismo, citando fuentes próximas a la investigación. Sobre el arma, señalan que se trataría de un rifle de caza de calibre 30.

