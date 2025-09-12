El FBI difunde un vídeo del asesino de Charlie Kirk escapando del campus

El FBI, junto a las autoridades locales de Utah, han hecho público un video del sospechoso de haber disparado a Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

El FBI ha difundido más imágenes del individuo, pidiendo colaboración ciudadana para su localización y ofreciendo 100.000 dólares de recompensa a quien pueda ofrecer algún dato.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

En cuanto al arma, se trataría de un rifle de "gran potencia" según el comisario del Departamento de Seguridad Pública de Utah, y fue localizado en una zona boscosa. El Wall Street Journal ha informado de que también se encontró munición grabada con proclamas trans y contra el fascismo, citando fuentes próximas a la investigación. Sobre el arma, señalan que se trataría de un rifle de caza de calibre 30.