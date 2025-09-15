Despidos en EEUU por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Por primera vez, la izquierda estadounidense está sufriendo las consecuencias. Numerosas personas que han expresado en redes sociales su alegría por el asesinato de Charlie Kirk se han visto sorprendidas porque su ignominia ha acabado en despido. Periodistas, profesores o incluso guionistas de cómics han sido objeto de despidos fulminantes en las últimas horas por sus comentarios, en su mayor parte de celebración, aunque hay unos pocos casos en que la causa ha sido culpabilizar a la víctima.

Entre los ejemplos más notables de esto último se encuentra el del analista de la cadena ultraizquierdista MSNBC, Matthew Dowd, que no dudó en culpar a la propia víctima al sugerir que su "discurso polarizador" fue la causa de su muerte. Pero lo más habitual son casos como el de un agente del Servicio Secreto que afirmó en redes el "karma es inevitable" contra alguien que, según él, "esparció odio y racismo", un bulo habitual con el que también la izquierda española ha justificado el crimen. Dado que trabajaba en una agencia dedicada a proteger al actual Gobierno republicano, ¿realmente pensó que seguiría en su puesto? Pues parece que sí. Pero no, claro: fue despedido fulminantemente.

Una autora de DC Comics, Gretchen Felker-Martin, llegó a tuitear "Espero que la bala esté bien", provocando su despido y la cancelación de la serie que estaba escribiendo para la editorial. Una bombera de Nueva Orleans está siendo investigada por calificar la bala asesina como "un regalo de Dios". Un maestro de Florida fue suspendido por burlarse de la muerte de Kirk aludiendo a unas palabras del activista sobre la Segunda Enmienda, afirmando que "él eligió sacrificarse". La NFL o la aerolínea Delta también han procedido a despedir a trabajadores por sus celebraciones en redes sociales.

Aunque muchos han denunciado estos y otros casos como "cultura de la cancelación", lo cierto es que este término fue creado para describir el fenómeno de que a través de las redes sociales se terminara con la muerte civil de la víctima por decir o hacer cosas completamente normales y que hace un par de décadas no habrían tenido consecuencia alguna. Pero alegrarse del asesinato de un rival político no es algo que nadie con dos dedos de frente considere ni medio normal, y por tanto habría provocado despidos en cualquier caso.

Frente al odio desatado por la izquierda en las redes sociales, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado medidas drásticas. El Departamento de Estado advierte de que procederá a la retirada o revocación de los visados de ciudadanos extranjeros que glorifiquen o se mofen del asesinato. El subsecretario Christopher Landau ha pedido colaboración ciudadana para identificar estos mensajes y actuar en consecuencia.