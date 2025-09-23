"¡No lo toméis!": Trump vincula autismo y paracetamol e indigna a los médicos

El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió este lunes al vincular el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo. "¡No lo toméis!", exclamó en varias ocasiones dirigiéndose a las embarazadas y señalando que su aviso alcanzaba cualquier etapa de la gestación. También censuró el uso del medicamento en niños de corta edad.

El presidente estadounidense aludió en concreto al Tylenol, la marca comercial de paracetamol en EEUU, y afirmó que hay estudios que sugerirían un aumento del riesgo de autismo entre los bebés cuyas madres lo hubieran consumido durante el embarazo. El paracetamol es el analgésico considerado seguro durante la gestación y es el que habitualmente se utiliza para tratar dolor y fiebre.

Junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Trump aludió a lo que su gobierno considera una epidemia de autismo en el país y señaló que su gobierno está buscando las causas, entre las que citó este fármaco, que pasará a recoger esta advertencia en cuanto a su uso. En Estados Unidos, 1 de cada 31 niños es diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), según datos publicados en marzo por la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades (ADDM). Los datos oficiales aseguran que el trastorno ha ido en aumento en los últimos 25 años, aunque expertos no lo achacan ni a vacunas ni a fármacos, sino a un aumento de diagnósticos y también a la expansión de lo que se considera el espectro autista.

El presidente aseguró que no pasa nada por no tomar Tylenol durante la gestación y señaló, dirigiéndose a las embarazadas, que sólo lo tomen ante "fiebres extremas". También apuntó que "hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo. Eso ya dice mucho".

Sus palabras provocaron una rápida respuesta en la comunidad médica, que se apresuró a rebajar la alarma lanzada por el Gobierno estadounidense. "Sugerir que el uso del acetaminofeno (el otro término para referirse al paracetamol) durante el embarazo provoca autismo es irresponsable", señaló el presidente del Colegio estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el doctor Steven J. Fleischman, en un comunicado, insistiendo en que es un fármaco considerado seguro y que no tratar las enfermedades durante el embarazo es "mucho más peligroso que cualquier riesgo teórico"

La asociación lamentó el "confuso y dañino" mensaje de Trump a las pacientes embarazadas, que "necesitan confiar en los beneficios de la medicina durante el embarazo". El anuncio, insistió, "no está avalado por evidencia científica y simplifica las muchas y complejos factores en el desarrollo neurológico de los niños".

"Es muy inquietante que nuestras agencias de salud federales hagan anuncios que afectan al bienestar de millones de personas sin el apoyo de datos fiables". Añadió que durante dos décadas se ha investigado sobre la relación entre acetaminofeno y neurodesarrollo, y ninguno ha acreditado un vínculo causal: "De hecho, los dos mayores estudios sobre el asunto no han encontrado vínculos relevantes entre el uso del paracetamol y riesgo de autismo, TDH o discapacidad intelectual".