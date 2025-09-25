Otro fanático de izquierdas mata a un inmigrante en Texas cuando disparaba contra agentes federales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido objeto de un nuevo ataque este miércoles. El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado la muerte de un inmigrante durante el ataque a su oficina en Dallas (Texas), y otros dos inmigrantes se encuentran en estado crítico. El tirador, Joshua Jahn, de 29 años, se quitó la vida.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por NBC, el sospechoso es Joshua Jahn, un hombre de 29 años que disparó de manera "indiscriminada" contra una furgoneta de transporte de inmigrantes desde un edificio cercano. El FBI y el DHS, que investigan los hechos como "violencia selectiva", encontraron junto al cuerpo del tirador una serie de cartuchos con la inscripción "ANTI-ICE" en tinta azul, una imagen que el propio director del FBI difundió en redes sociales.

Varios altos cargos del Gobierno de Donald Trump y políticos republicanos han vinculado de inmediato el suceso con la "violencia" y las amenazas contra "las fuerzas del orden", en un clima de creciente hostilidad hacia la agencia encargada de deportar inmigrantes. Y es que este tiroteo no es un hecho aislado. Se trata del tercer incidente similar en lo que va de año en Texas, tras un tiroteo frente a un centro de detención en Alvarado que el Departamento de Justicia calificó de "ataque organizado" y otro asalto a un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen.

Los asaltos contra agentes de inmigración han aumentado un 830% desde la investidura de Trump, incluido un incidente el 4 de julio en el que se usaron fuegos artificiales y rifles AR-15 en una emboscada contra oficiales de esta agencia federal. Numerosos políticos demócratas han descalificado el trabajo que realiza el ICE, han publicado los domicilios privados de agentes concretos y en un incidente muy notable llegaron a asaltar un centro de detención de inmigrantes. Se ha convertido en rutina que medios y políticos demócratas se refieran a ICE como "Gestapo".

Este miércoles, el mismo día en que tuvo lugar el ataque, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a estos agentes llevar máscara. Es dudoso que los tribunales acepten que un estado tenga jurisdicción sobre la indumentaria de trabajadores federales, pero la intención de facilitar su identificación para poder acosarlos y atacarlos por parte del Partido Demócrata ya ha quedado clara.