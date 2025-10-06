Paramount Skydance, la flamante entidad nacida de la fusión iniciada hace un año y completada en agosto entre el coloso de Hollywood y la productora de David Ellison, ha anunciado la adquisición de The Free Press, el medio digital fundado por Bari Weiss, por la nada despreciable cifra de 150 millones de dólares. Y no contenta con engullir la plataforma digital, la compañía ha colocado a Weiss al frente de CBS News como editora en jefe, un cargo que promete mover hacia el centro político a una de las tres grandes cadenas en abierto de Estados Unidos, hasta ahora situadas cómodamente las tres a la izquierda del espectro político.

Lanzado en 2021 por Bari Weiss tras su sonado portazo en The New York Times –donde fue perseguida por atreverse a defender la libertad de expresión en tiempos de cancelación–, The Free Press se ha convertido en un faro para periodistas hartos de la dictadura de la corrección política. Suscriptores independientes, artículos que pican donde duele y un podcast que no teme llamar a las cosas por su nombre: eso es The Free Press. Ahora, bajo el paraguas de Paramount, se integra a CBS News con la misión explícita de inyectar "periodismo equilibrado y basado en hechos", según las palabras del propio Ellison en el comunicado oficial.

La fusión Paramount-Skydance, aprobada por la FCC el 24 de julio y cerrada el 1 de agosto, llega en un momento en que las cadenas tradicionales sangran audiencia ante el auge de las plataformas digitales y la deserción de espectadores conservadores –o simplemente escépticos– hacia Fox News o incluso a rincones independientes como el de Weiss. CBS, pilar de la tríada televisiva junto a ABC (Disney) y NBC (Comcast), ha sido históricamente un bastión del establishment socialdemócrata: desde los programas de reportajes y entrevistas a fondo como 60 Minutes hasta una cobertura informativa que, en los últimos años, han pasado de la beligerancia hacia el Partido Republicano a la adopción de muchos de los dogmas de la izquierda más woke. Pero con Weiss al mando, el viraje parece inevitable.

La periodista, de 41 años, ya ha prometido un nuevo programa de debate en CBS para fomentar el choque de ideas sin filtros ideológicos. Weiss representa un centro izquierda intelectual que sin embargo defiende muchas posiciones antaño compartidas por ambos lados del espectro político pero que en los últimos años han sido expulsadas por la izquierda, como la defensa de la libertad de expresión y el debate abierto, la importancia de la biología en el debate trans o la defensa de Israel frente a sus enemigos islamistas. Pero es la importancia de la libertad y el debate abierto lo que ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos, también como cofundadora de la Universidad de Austin en Texas.

¿Qué significa esto para el ecosistema mediático americano? Mucho más que un simple relevo en la cúpula. En un país polarizado donde el 70% de los republicanos no confía en las tres grandes cadenas por su sesgo izquierdista –según encuestas recientes de Pew Research–, la llegada de The Free Press a CBS podría ser el primer paso hacia una reconquista del centro. Por primera vez en mucho tiempo podrán verse en la televisión en abierto desde reportajes que cuestionen la narrativa oficial sobre Gaza sin ser tildados de "islamófobos" a análisis económicos sin el mantra del intervencionismo ecologista, pasando por un tratamiento a la política de partidos que no trate a Trump y a los republicanos en general como representantes del diablo en la Tierra.

Se esperaba desde hace meses que CBS News iniciara un viraje hacia la derecha en cuanto se completara la fusión de Paramount con la productora de David Ellison, hijo el magnate Larry Ellison, dueño de Oracle, cercano a Trump y uno de los hombres más ricos del mundo. Muchos creen que el acuerdo con el presidente para pagarle varios millones a cambio de la retirada de la demanda por interferencia electoral a favor de Harris o el cese de Stephen Colbert eran el aceite con el que engrasar las relaciones con la administración republicana para que aprobara la fusión.