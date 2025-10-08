El Supremo de EEUU estudia vetar una norma similar a la ley trans de Irene Montero

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha celebrado una vista este martes que podría acabar con el veto de Colorado a las llamadas terapias de conversión. El debate se ha centrado en si la prohibición de estas prácticas supone un ataque a la libertad de expresión de los terapeutas, un derecho fundamental amparado por la Primera Enmienda.

El caso tiene su origen en la demanda de una terapeuta cristiana, Kaley Chiles, quien argumenta que la ley de Colorado cercena su libertad al impedirle hablar con sus pacientes. Su abogado ha denunciado que su voz está siendo silenciada y que se deja a las familias sin el apoyo que ella les ofrecía. La Administración de Donald Trump respaldó en su momento esta posición.

Frente a ello, la fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, se ha limitado a argumentar que "no hay evidencias que apoyen estas terapias". Sin embargo, la mayoría de los magistrados del alto tribunal, incluyendo a la progresista Elena Kagan, han mostrado su escepticismo ante la ley durante la vista y ante la capacidad de los estados para tomar partido en un debate como éste, apuntando a una posible violación de derechos constitucionales. La objeción de los magistrados, no obstante, se reduciría a terapias que sólo empleen la palabra, no a prescripciones de medicamentos o exámenes físicos, que por otra parte es lo único para lo que Chiles tiene licencia profesional.

La prohibición de estas prácticas es una de las grandes reivindicaciones del lobby LGTBI, que las critican con dureza y las equiparan con formas de tortura. Aducen, además, que varios estudios demuestran que quienes han pasado por ellas son más propensos a problemas de salud mental, si bien no existe consenso científico a ese respecto. Además, la ley de Colorado incluye dentro del concepto de "terapia de conversión" no sólo lo que tradicionalmente se había entendido como tal, cuyo objetivo es cambiar la orientación sexual. Al igual que la ley trans de Irene Montero, también prohíbe cualquier tipo de terapia para personas que aseguran ser transgénero que no sea la plena afirmación de su identidad sexual deseada.

Actualmente, más de veinte estados en EEUU imponen restricciones similares a las de Colorado. El veredicto final del Tribunal Supremo, que se espera en los próximos meses, podría sentar un precedente a nivel nacional y tumbar las prohibiciones en otros estados.