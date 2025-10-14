Trump amenaza con represalias comerciales a España, a la que acusa de ser "muy irrespetuosa" con la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza Atlántica.

"Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso", dijo el presidente Trump durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Trump insistió en que está "muy disgustado con España", ya que es el único que se niega a cumplir con el compromiso del 5% y se mantiene en el 2,1%.

"Es el único país que no ha alcanzado el 5%, todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado, y a España le está yendo muy bien a costa nuestra", advirtió, y recordó que España recibe protección "automática" por su ubicación.

Las declaraciones se producen un día después de haberse encontrado personalmente en la cumbre por la paz de Gaza en Sharm el-Sheikh (Egipto) donde, tras saludarse cordialmente, el mandatario norteamericano hizo una alusión directa al gasto en Defensa de España durante su discurso en la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza.

Y esta alusión directa delante de todos los mandatarios asistentes al histórico acto se producía días después de que Trump sugiriera que España debería ser expulsada de la OTAN.

La polémica por el gasto en Defensa viene arrastrándose desde la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio, cuando Pedro Sánchez se jactó de que no iba a cumplir con el 5% del gasto en defensa, que era lo pactado por todos los miembros de la Alianza Atlántica.